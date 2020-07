Vente de l'OM : où en est le projet Boudjellal-Ajroudi ?

Le projet de rachat de l’OM par le Franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi serait toujours d’actualité. Une banque d’affaires aurait d’ailleurs été mandatée.

Après la tempête médiatique, c’est le calme qui est revenu autour des rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille. Mais si silence il y a, cela ne veut pas dire que les tractations ont été coupées. Bien au contraire. Il y a d’ailleurs du nouveau.

Mardi soir, l’AFP a en effet indiqué que la banque d’affaires française Wingate avait été mandatée pour négocier l’achat du club olympien. Une première offre pourrait par conséquent être formulée à Frank McCourt, qui a toutefois rappelé qu’il n’était pas vendeur.

Cette banque a été créée en 2011 par Stéphane Cohen et Daniel Ramakichenane, associés cofondateurs, et est spécialisée dans l’accompagnement de PME et PMI en situation complexe.

Mais Wingate n’est pas la seule. Une importante banque d’affaires internationale, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, travaille également sur ce projet de rachat de l’OM.

Une chose est certaine en tout cas, désormais Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi vont se faire discret. «Maintenant le processus d’acquisition va être silencieux», a indiqué un des acheteurs à l’AFP. «Parler trop tôt braque la partie adverse, et c'est normal. Il faut maintenant beaucoup plus de confidentialité», a lancé un proche du dossier.

