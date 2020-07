Ligue 1 : Tout savoir sur le nouveau calendrier

La LFP va dévoiler, ce jeudi, le nouveau calendrier de la saison de Ligue 1. Interrompu définitivement en avril, en raison de la pandémie de coronavirus, le championnat de France reprendra ses droits le week-end du 22 et 23 août et promet de belles affiches dès les premières journées.

Le premier choc pourrait même avoir lieu dès la 1re journée avec une confrontation entre l’OM et Saint-Etienne au Vélodrome. Et l’entame de cet exercice s’annonce particulièrement relevée pour la formation olympienne, qui enchaînera, lors de la 3e journée, avec un déplacement au Parc des Princes pour le Classique contre le PSG (13 septembre).

La dernière confrontation entre les deux rivaux, prévue fin mars, avait été annulée en raison de la crise sanitaire. Sur leur pelouse, les Parisiens tenteront de prolonger leur série de 20 matchs sans défaite toutes compétitions confondues face aux Olympiens, dont la dernière victoire contre le club de la capitale remonte à novembre 2011. Le match retour au Vélodrome devrait, lui, se tenir le 7 février lors de la 24e journée.

Dans la foulée, les hommes d’André Villas-Boas recevront Lille (4e journée) avant de se déplacer à Lyon (6e journée). Cet enchaînement pourrait en grande partie conditionner la saison de l’OM, qui sera également engagé en Ligue des champions.

Dans le détail, cinq journées auront lieu en semaine (15e journée, 17e journée, 18e journée, 20e journée et 23e journée). C’est le cas de la 17e journée, programmée le mercredi 23 décembre 2020, qui sera la dernière journée avant la trêve hivernale, ainsi que la 18e journée, fixée au mercredi 6 janvier, qui marquera la reprise du championnat.

La dernière journée des matchs aller (19e journée) aura lieu, elle, le week-end du 9 janvier 2021, tandis que la première des matchs retour (20e journée) a été programmée le mercredi 20 janvier 2021. La saison s’achèvera avec la 38e et dernière journée, le dimanche 23 mai 2021.

Cette nouvelle saison s’accompagnera d’une nouvelle programmation des matchs. Une journée type de Ligue 1 s'ouvrira avec une rencontre le vendredi soir à 21h, qui sera suivie d’une confrontation le samedi à 17h et d’un match à 21h. Le dimanche sera la journée la plus chargée avec sept rencontres au programme : un premier match à 13h, puis quatre autres en multiplex à 15h, un autre à 17h et enfin la grande affiche toujours à 21h.

Après avoir pris acte des décisions de l’Assemblée Générale de la LFP du 23 juin et de l’Assemblée Fédérale du 26 juin, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté le nouveau calendrier général des compétitions de la saison 2020/2021.





Communiqué https://t.co/0yEi6YDnRQ pic.twitter.com/xISJispkX2 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 26, 2020

