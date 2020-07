Ligue 1 : voici le calendrier complet de la saison 2020/2021

La LFP a dévoilé, ce jeudi, le calendrier de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Voici le programme complet de l’ensemble des 38 journées.

Le coup d’envoi de ce nouvel exercice sera donné le week-end du 22 et 23 août avec un premier choc au programme entre Marseille et Saint-Etienne au Vélodrome. Pour cette 1ère journée, Lyon se dépacera à Montpellier et le PSG accueillera Metz au Parc des Princes. Mais les deux clubs, toujours engagés en Ligue des champions, dont le Final 8 aura lieu à Lisbonne du 12 au 23 août, pourraient voir leur rencontre être reportée à une date ultérieure.

Alors que cinq journées auront lieu en semaine (15e journée, 17e journée, 18e journée, 20e journée et 23e journée), la saison s’achèvera, si tout va bien, le 23 mai prochain avec la 38e et dernière journée.

Cette nouvelle saison sera accompagnée d’une nouvelle programmation des matchs. Une journée type de L1, le week-end, s’ouvrira avec une rencontre le vendredi soir à 21h, qui sera suivie d’une confrontation le samedi à 17h et d’un match à 21h. Le dimanche sera la journée la plus chargée avec sept rencontres au programme : un premier match à 13h, puis quatre autres en multiplex à 15h, un autre à 17h et enfin la grande affiche toujours à 21h.

Le calendrier 2020-2021

1ère journée (21-23 août)

Lorient-Strasbourg



Nîmes-Brest



Dijon-Angers



Bordeaux-Nantes



Monaco-Reims



Montpellier-Lyon



Nice-Lens



Lille-Rennes



Marseille-Saint-Etienne



PSG-Metz

2e journée (28-30 août)

Angers-Bordeaux



Brest-Marseille



Lens-PSG



Lyon-Dijon



Metz-Monaco



Nantes-Nîmes



Reims-Lille



Rennes-Montpellier



Saint-Etienne-Lorient



Strasbourg-Nice

3e journée (11-13 septembre)

Angers-Reims



Bordeaux-Lyon



Dijon-Brest



Lille-Metz



Lorient-Lens



Monaco-Nantes



Montpellier-Nice



Nîmes-Rennes



PSG-Marseille



Saint-Etienne-Strasbourg

4e journée (18-20 septembre)

Brest-Lorient



Lens-Bordeaux



Lyon-Nîmes



Marseille-Lille



Metz-Reims



Montpellier-Angers



Nantes-Saint-Etienne



Nice-PSG



Rennes-Monaco



Strasbourg-Dijon

5e journée (25-27 septembre)

Angers-Brest



Bordeaux-Nice



Dijon-Montpellier



Lille-Nantes



Lorient-Lyon



Marseille-Metz



Monaco-Strasbourg



Nîmes-Lens



Reims-PSG



Saint-Etienne-Rennes

6e journée (2-4 octobre)

Bordeaux-Dijon



Brest-Monaco



Lens-Saint-Etienne



Lyon-Marseille



Metz-Lorient



Montpellier-Nîmes



Nice-Nantes



PSG-Angers



Rennes-Reims



Strasbourg-Lille

7e journée (16-18 octobre)

Angers-Metz



Dijon-Rennes



Lille-Lens



Marseille-Bordeaux



Monaco-Montpellier



Nantes-Brest



Nîmes-PSG



Reims-Lorient



Saint-Etienne-Nice



Strasbourg-Lyon

8e journée (23-25 octobre)

Bordeaux-Nîmes



Brest-Strasbourg



Lens-Nantes



Lorient-Marseille



Lyon-Monaco



Metz-Saint-Etienne



Montpellier-Reims



Nice-Lille



PSG-Dijon



Rennes-Angers

9e journée (30 octobre-1er novembre)

Angers-Nice



Dijon-Lorient



Lille-Lyon



Marseille-Lens



Monaco-Bordeaux



Nantes-PSG



Nîmes-Metz



Reims-Strasbourg



Rennes-Brest



Saint-Etienne-Montpellier

10e journée (6-8 novembre)

Bordeaux-Montpellier



Brest-Lille



Lens-Reims



Lorient-Nantes



Lyon-Saint-Etienne



Metz-Dijon



Nice-Monaco



Nîmes-Angers



PSG-Rennes



Strasbourg-Marseille

11e journée (20-22 novembre)

Angers-Lyon



Brest-Saint-Etienne



Dijon-Lens



Lille-Lorient



Marseille-Nice



Monaco-PSG



Montpellier-Strasbourg



Nantes-Metz



Reims-Nîmes



Rennes-Bordeaux

12e journée (27-29 novembre)

Lens-Angers



Lorient-Montpellier



Lyon-Reims



Marseille-Nantes



Metz-Brest



Monaco-Nîmes



Nice-Dijon



PSG-Bordeaux



Saint-Etienne-Lille



Strasbourg-Rennes

13e journée (4-6 décembre)

Angers-Lorient



Bordeaux-Brest



Dijon-Saint-Etienne



Lille-Monaco



Metz-Lyon



Montpellier-PSG



Nantes-Strasbourg



Nîmes-Marseille



Reims-Nice



Rennes-Lens

14e journée (11-13 décembre)

Brest-Reims



Lens-Montpellier



Lille-Bordeaux



Lorient-Nîmes



Marseille-Monaco



Nantes-Dijon



Nice-Rennes



PSG-Lyon



Saint-Etienne-Angers



Strasbourg-Metz

15e journée (15-16 décembre)

Angers-Strasbourg



Bordeaux-Saint-Etienne



Dijon-Lille



Lyon-Brest



Monaco-Lens



Montpellier-Metz



Nîmes-Nice



PSG-Lorient



Reims-Nantes



Rennes-Marseille

16e journée (18-20 décembre)

Brest-Montpellier



Dijon-Monaco



Lille-PSG



Lorient-Rennes



Marseille-Reims



Metz-Lens



Nantes-Angers



Nice-Lyon



Saint-Etienne-Nîmes



Strasbourg-Bordeaux

17e journée (22-23 décembre)

Angers-Marseille



Bordeaux-Reims



Lens-Brest



Lyon-Nantes



Monaco-Saint-Etienne



Montpellier-Lille



Nice-Lorient



Nîmes-Dijon



PSG-Strasbourg



Rennes-Metz

18e journée (5-6 janvier)

Brest-Nice



Lille-Angers



Lorient-Monaco



Lyon-Lens



Marseille-Montpellier



Metz-Bordeaux



Nantes-Rennes



Reims-Dijon



Saint-Etienne-PSG



Strasbourg-Nîmes

19e journée (8-10 janvier)

Bordeaux-Lorient



Dijon-Marseille



Lens-Strasbourg



Metz-Nice



Monaco-Angers



Montpellier-Nantes



Nîmes-Lille



PSG-Brest



Reims-Saint-Etienne



Rennes-Lyon

20e journée (19-20 janvier)

Angers-PSG



Brest-Rennes



Lille-Reims



Lorient-Dijon



Lyon-Metz



Marseille-Nîmes



Montpellier-Monaco



Nantes-Lens



Nice-Bordeaux



Strasbourg-Saint-Etienne

21e journée (22-24 janvier)

Bordeaux-Angers



Dijon-Strasbourg



Lens-Nice



Metz-Nantes



Monaco-Marseille



Nîmes-Lorient



PSG-Montpellier



Reims-Brest



Rennes-Lille



Saint-Etienne-Lyon

22e journée (29-31 janvier)

Angers-Nîmes



Brest-Metz



Lille-Dijon



Lorient-PSG



Lyon-Bordeaux



Marseille-Rennes



Montpellier-Lens



Nantes-Monaco



Nice-Saint-Etienne



Strasbourg-Reims

23e journée (2-3 février)

Bordeaux-Lille



Dijon-Lyon



Lens-Marseille



Metz-Montpellier



Monaco-Nice



PSG-Nîmes



Reims-Angers



Rennes-Lorient



Saint-Etienne-Nantes



Strasbourg-Brest

24e journée (5-7 février)

Brest-Bordeaux



Lens-Rennes



Lorient-Reims



Lyon-Strasbourg



Marseille-PSG



Montpellier-Dijon



Nantes-Lille



Nice-Angers



Nîmes-Monaco



Saint-Etienne-Metz

25e journée (12-14 février)

Angers-Nantes



Bordeaux-Marseille



Dijon-Nîmes



Lille-Brest



Lyon-Montpellier



Metz-Strasbourg



Monaco-Lorient



PSG-Nice



Reims-Lens



Rennes-Saint-Etienne

26e journée (19-21 février)

Brest-Lyon



Lens-Dijon



Lorient-Lille



Montpellier-Rennes



Nantes-Marseille



Nice-Metz



Nîmes-Bordeaux



PSG-Monaco



Saint-Etienne-Reims



Strasbourg-Angers

27e journée (26-28 février)

Angers-Lens



Bordeaux-Metz



Dijon-PSG



Lille-Strasbourg



Lorient-Saint-Etienne



Marseille-Lyon



Monaco-Brest



Nîmes-Nantes



Reims-Montpellier



Rennes-Nice

28e journée (5-7 mars)

Bordeaux-PSG



Brest-Dijon



Lille-Marseille



Lyon-Rennes



Metz-Angers



Montpellier-Lorient



Nantes-Reims



Nice-Nîmes



Saint-Etienne-Lens



Strasbourg-Monaco

29e journée (12-14 mars)

Angers-Saint-Etienne



Dijon-Bordeaux



Lens-Metz



Lorient-Nice



Marseille-Brest



Monaco-Lille



Nîmes-Montpellier



PSG-Nantes



Reims-Lyon



Rennes-Strasbourg

30e journée (19-21 mars)

Brest-Angers



Dijon-Reims



Lille-Nîmes



Lyon-PSG



Metz-Rennes



Montpellier-Bordeaux



Nantes-Lorient



Nice-Marseille



Saint-Etienne-Monaco



Strasbourg-Lens

31e journée (2-4 avril)

Angers-Montpellier



Bordeaux-Strasbourg



Lens-Lyon



Lorient-Brest



Marseille-Dijon



Monaco-Metz



Nantes-Nice



Nîmes-Saint-Etienne



PSG-Lille



Reims-Rennes

32e journée (9-11 avril)

Brest-Nîmes



Lens-Lorient



Lyon-Angers



Metz-Lille



Monaco-Dijon



Montpellier-Marseille



Nice-Reims



Rennes-Nantes



Saint-Etienne-Bordeaux



Strasbourg-PSG

33e journée (16-18 avril)

Angers-Rennes



Bordeaux-Monaco



Brest-Lens



Dijon-Nice



Lille-Montpellier



Marseille-Lorient



Nantes-Lyon



Nîmes-Strasbourg



PSG-Saint-Etienne



Reims-Metz

34e journée (23-25 avril)

Angers-Monaco



Lens-Nîmes



Lorient-Bordeaux



Lyon-Lille



Metz-PSG



Nice-Montpellier



Reims-Marseille



Rennes-Dijon



Saint-Etienne-Brest



Strasbourg-Nantes

35e journée (30 avril-2 mai)

Bordeaux-Rennes



Brest-Nantes



Dijon-Metz



Lille-Nice



Lorient-Angers



Marseille-Strasbourg



Monaco-Lyon



Montpellier-Saint-Etienne



Nîmes-Reims



PSG-Lens

36e journée (7-9 mai)

Angers-Dijon



Lens-Lille



Lyon-Lorient



Metz-Nîmes



Nantes-Bordeaux



Nice-Brest



Reims-Monaco



Rennes-PSG



Saint-Etienne-Marseille



Strasbourg-Montpellier

37e journée (14-16 mai)

Bordeaux-Lens



Dijon-Nantes



Lille-Saint-Etienne



Lorient-Metz



Marseille-Angers



Monaco-Rennes



Montpellier-Brest



Nice-Strasbourg



Nîmes-Lyon



PSG-Reims

38e journée (23 mai)

Angers-Lille



Brest-PSG



Lens-Monaco



Lyon-Nice



Metz-Marseille



Nantes-Montpellier



Reims-Bordeaux



Rennes-Nîmes



Saint-Etienne-Dijon



Strasbourg-Lorient

Le complet de la saison 2020 / 2021 est désormais connu !





