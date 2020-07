Football : un garçon de 12 ans arrêté par la police britannique pour injures racistes envers l'Ivoirien Wilfried Zaha

Interpellé dimanche soir par la police, un jeune supporter d'Aston Villa est soupçonné d'avoir proféré des injures racistes à l'encontre de Wilfried Zaha, attaquant de Crystal Palace et international ivoirien. Il risque une suspension de stade à vie.

Coronavirus oblige, le championnat d'Angleterre a repris à huis clos le mois dernier. Les fans de football, privés de stade, s'expriment sur les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire. Wilfried Zaha, joueur du club londonien de Crystal Palace, a posté dimanche sur son compte Twitter trois captures d'écran contenant des messages racistes envoyés sur Instagram par le compte d'un fan d'Aston Villa, dont une image du Ku Klux Klan, organisation suprémaciste blanche américaine. «Nous déplorons les messages racistes dégoûtants envoyés à @wilfriedzaha», a immédiatement réagi Aston Villa sur le compte Twitter officiel du club de Birmingham.

We deplore the disgusting racist messages sent to @wilfriedzaha. We condemn all forms of racial discrimination and stand with @CPFC.





We are working with the police in investigating this extremely serious matter and when the culprit is identified AVFC will issue a lifetime ban. https://t.co/Wx5wJVA1ww

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 12, 2020