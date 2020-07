PSG : Comment le Real Madrid compte recruter Kylian Mbappé l’été prochain

Kylian Mbappé devrait rester encore une saison à Paris. Ensuite, l’avenir du champion du monde tricolore dans la capitale est pour le moins incertain. D’autant que le Real Madrid a prévu de revenir à la charge avec un plan bien précis.

Les dirigeants madrilènes sont très attentifs à la situation du prodige de Bondy et ils ne sont pas sans savoir qu’en juin 2021, il n’aura plus qu’un an de contrat avec le champion de France. Une aubaine et le moment idéal pour passer à l’action et s’attacher ses services à moindre frais. Car le PSG n’aura pas d’autre choix que de vendre son attaquant s’il ne veut pas le voir signer gratuitement dans le club de son choix six mois plus tard.

Ce ne serait pas la première fois que le club madrilène utiliserait ce stratagème pour recruter un joueur. Il avait procédé de la même manière la saison dernière avec Eden Hazard, qui n’était lié plus qu’un an avec Chelsea, mais aussi Thibaut Courtois, dans le même cas au moment de quitter les Blues pour les Merengues en août 2018.

Mais le Real n’a pas assuré de parvenir à ses fins cette fois-ci. Car le club de la capitale n’a pas l’attention de se laisser faire aussi facilement. L’Etat-major parisien a même fait de la prolongation de Kylian Mbappé une priorité, devant celle de Neymar, et serait prêt à lui offrir un salaire des plus conséquents pour le convaincre de poursuivre l’aventure à Paris. La balle est donc dans le camp de l’ancien monégasque. Et sa décision devrait dépendre en grande partie des résultats du PSG lors du Final 8 de la Ligue des champions.

Du côté de la Maison Blanche, on se veut néanmoins confiant. Le club présidé par Florentino Pérez, qui n’a jamais caché son admiration pour Mbappé, se base sur la volonté du Français qui, depuis son plus jeune âge, a répété à plusieurs reprises que son rêve est de revêtir le maillot des Merengues. Un rêve partagé par le Real.