Chelsea : l'insubmersible Olivier Giroud

Depuis la reprise de la Premier League, Olivier Giroud n’en finit plus de marquer. L’attaquant de Chelsea, buteur mardi contre Norwich, a inscrit 5 réalisations depuis le «restart».

Derrière Karim Benzema (Real Madrid) et Anthony Martial (Manchester United), l’ancien Gunner d’Arsenal est le Français qui cartonne en ce moment. Et ses statistiques sont assez incroyables. Sur les 7 matchs disputés par les Blues londoniens depuis la reprise du championnat d’Angleterre le 21 juin dernier, le champion du monde 2018 a inscrit 4 buts.

Une très belle moyenne pour un joueur qui a même été poussé à partir en hiver dernier. Mais comme souvent ces dernières années, Olivier Giroud a encore fait preuve d’un mental incroyable pour faire changer d’avis son entraîneur. Bien lui en a fait puisqu’avant la trêve dû à la crise sanitaire, liée au Covid-19, qui a touché la planète, il avait déjà retrouvé une place de titulaire. Inscrivant même un but contre Everton (4-0), le 8 mars dernier.

Depuis la reprise de Premier League, Olivier Giroud c’est : 5 titularisations (en 7 matches), 4 buts. Chelsea n’a perdu qu’à 3



2 reprises sur ces 7 rencontres, Oli G était sur le banc... 33 ans et toujours aussi précieux. Grand artisan de la futur qualif en LdC. pic.twitter.com/zfWzN544G6 — Anthony Etienvre (@anthonyetienvre) July 14, 2020

Heureusement, la coupure n’a pas freiné le natif de Chambéry. Bien au contraire. Il a vite retrouvé son rythme avec Chelsea et sa place de titulaire. Depuis la reprise de la Premier League, il a été titulaire 5 fois en 7 rencontres. Et les deux matchs où l’attaquant âgé de 33 ans a été remplaçant, les hommes de Frank Lampard ont perdu (West Ham et Sheffield United).

De quoi conforté son statut d’homme important de Chelsea. A tel point qu’il est désormais l’attaquant n°1 de son équipe. Michy Batshuayi a été complètement rétrogradé et Tammy Abraham, qui était le titulaire n°1 mais qui n’a inscrit qu’un but, se retrouve désormais derrière lui.

Une bonne nouvelle pour Olivier Giroud surtout pour l’an prochain. Alors que Chelsea devrait disputer la prochaine Ligue des champions et malgré l’arrivée de l’Allemand Timo Werner (RB Leipzig), le Français envoie un message à ses dirigeants : il sera difficile de s’en séparer.

Comme en équipe de France, où il a souvent été critiqué et remis en question par une grande majorité de personnes, le champion de France avec Montpellier remet une nouvelle fois les pendules à l'heure et tel un phénix renaît de ses cendres.

Retrouvez toute l'actualité du football ICI