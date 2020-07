«Fight Island met en valeur les capacités d’Abou Dhabi» : Ali Al Shaiba, directeur exécutif marketing et tourisme

Depuis le 11 juillet dernier et jusqu’au 25 juillet, l’UFC a posé ses valises à Abou Dhabi et sur sa «Fight Island», créée sur l’île de Yas. L’occasion de relancer les combats MMA hors Etats-Unis et de s’offrir une nouvelle visibilité pour la capitale des Emirats arabes unis.

Entre l’organisation des combats, la réception des sportifs, la problématique liée au Covid-19, le huis clos et la possibilité de développer l’accueil de sports de combat (boxe, etc.) dans l’avenir, Ali Hassan Al Shaiba, directeur exécutif marketing et tourisme de l'émirat, a répondu à nos interrogations.

Où est située la «Fight Island» et comment a-t-elle été mise en place ?

«Fight Island» est située sur l’île de Yas, véritable centre de divertissement haut de gamme d’Abou Dhabi (circuit Formule 1 de Yas Marina, Ferrari World Abu Dhabi; Warner Bros World Abu Dhabi; Yas Mall; Yas Waterworld). Elle avait déjà accueilli l’UFC 242 l’an dernier. Cette fois, nous avons créé une «bulle de sécurité» fermée sur 11 km, dans laquelle se trouvent tous les hôtels de l’événement, les sites d’entraînement, les lieux de combat, les installations de divertissement et les restaurants. Lorsque l'UFC nous a approchés en avril en nous proposant d’accueillir Fight Island, nous avons décidé, après avoir consulté les entités gouvernementales locales, que l’organisation de l’événement dans cet environnement fermé était la meilleure option pour la sécurité des personnes impliquées dans l'événement et celle de la communauté d’Abou Dhabi au sens large.

Par rapport au Covid-19, comment s’est effectué l’accueil ?

Comme évoqué, nous avons créé une «bulle de sécurité». Seul le personnel local, le personnel de l’UFC, les combattants et les entraîneurs sont autorisés à y pénétrer. Le personnel basé aux Emirats arabes unis a été mis en quarantaine dans les hôtels de la zone de sécurité pendant 14 jours avant l’événement. Ils y ont été testés trois fois au Covid-19. Les délégués de l’UFC arrivant de l’étranger ont également été soumis trois fois à des tests, tous revenus négatifs : une première fois avant le départ pour Abou Dhabi, une seconde fois à l'arrivée et une troisième fois après 48 heures d’isolement dans leur chambre. Environ 2 500 personnes sont actuellement présentes dans la zone de sécurité. Elles sont toutes testées pour le Covid-19 toutes les 72 heures. Jusqu’à présent, nous avons effectué plus de 10 000 tests Covid-19 sur la «Fight Island».

Nous avons effectué plus de 10 000 tests Covid-19 Ali Hassan Al Shaiba, directeur exécutif marketing et tourisme d'Abou Dhabi

Et concernant les installations et les déplacements autour sur la «Fight Island» ?

Sur l'île, nous avons également des mesures strictes d'assainissement et de distanciation sociale. Les 2 500 personnes doivent maintenir une distance de sécurité, porter des gants et des masques lorsqu'elles se déplacent dans la zone de sécurité. Toutes les installations sont désinfectées et nettoyées régulièrement. Nous avons également installé des tunnels d’assainissement par brouillard à l'entrée du lieu de combat du Flash Forum. L’octogone est enfin désinfecté après chaque combat, et subit une désinfection complète chaque nuit.

Pourquoi Abou Dhabi a-t-il accepté d'accueillir l'UFC et «Fight Island» et comment bénéficiera-t-il à l’émirat ?

Nous pensons que l’UFC Fight Island nous donne l’occasion de mettre en valeur les formidables capacités d’Abou Dhabi et de souligner notre volonté d’accueillir à nouveau dès que possible des événements et des visiteurs avec les bonnes mesures de sécurité en place. Nous considérons que pour une destination comme la nôtre, l'hébergement d'événements sportifs et de divertissement tels que UFC Fight Island est un investissement d'un point de vue macro et micro. Au niveau micro, le niveau le plus direct, les événements sportifs contribuent aux revenus par le biais de la vente de billets, de la restauration, des points de vente au détail, et des revenus touristiques des fans qui viennent pour assister à ces événements. Malheureusement, cet élément a été affecté par le Covid-19. Ces événements agissent ensuite au niveau macro comme un exercice important de création de réputation et de marketing pour accroître la sensibilisation à la destination, atteindre de nouveaux publics ciblés très engagés et créer des affinités avec ces publics. Ils mettent en valeur à la fois la beauté et les capacités internationales de la destination et témoignent, particulièrement dans cette période, de la sûreté et de la sécurité de la destination pour les futurs visiteurs potentiels. De ce point de vue, vous pouvez constater que l'organisation de grands événements reste bénéfique pour les destinations importantes et émergentes. Elle aura toujours un rôle clé à jouer dans leurs stratégies de marketing.

Ali Hassan Al Shaiba, directeur exécutif marketing et tourisme d'Abou Dhabi (crédit DR)

Les combats UFC et les sports de combat sont très populaires au Moyen-Orient, le public est-il déçu de ne pas pouvoir assister à l'événement ?

Il est assez regrettable que nous ne puissions pas accueillir les fans lors de cet événement. Cependant, la santé et la sécurité de notre personnel, des invités de l'UFC et des fans sont notre priorité absolue, et organiser l'événement sans la présence de fans est la meilleure option pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées. Nous sommes impatients de pouvoir à nouveau accueillir des fans dans des événements similaires à l'avenir. Comme vous le savez, nous avons un partenariat de cinq ans avec l'UFC donc les fans peuvent s'attendre à ce qu'un autre combat ait bientôt lieu à Abou Dhabi. Toutes nos décisions concernant l'accueil de tels événements sont prioritairement dirigées vers le maintien de la sécurité et du bien-être de toutes les personnes impliquées. Par conséquent, nous accueillerons certainement les fans lorsque nous saurons que nous pouvons les héberger de la manière la plus sûre possible.

Si nous avons l'occasion d'accueillir de la boxe, nous ferons tout pour Ali Hassan Al Shaiba

Envisagez-vous par la suite d’accueillir d’autres événements de sports de combat, tels que des rencontres de boxe ?

Nous croyons en la puissance du sport pour unir les gens et attirer des fans passionnés du monde entier. Nous coopérons toujours avec différentes entités à travers le monde pour apporter le meilleur du sport et du divertissement. Comme vous le savez, nous avons un partenariat de longue date avec la Formule 1 depuis 2009 et nous prévoyons de poursuivre ce partenariat à l'avenir. Le Conseil des sports supervise les sports dans la capitale et a développé des partenariats exceptionnels avec des entités (FIFA, UCI…). Du côté du département de culture et du tourisme, nous nous concentrons sur des partenariats axés sur le divertissement et le tourisme, tels que les partenariats que nous avons récemment signés avec des entités telles que l’UFC, Viacom, qui ont amené les Nickelodeon Kids Choice Awards et Ultra Music Festival. Et nous avons toujours envie de nous dépasser. Si nous trouvons la bonne occasion pour accueillir des événements de boxe ou d'autres événements sportifs, nous mettrons tout en œuvre pour que cela arrive. Tout ce que je peux dire, c'est que rien n'est impossible à Abou Dhabi et que les fans peuvent s'attendre à en voir plus de nous à l'avenir.