Fabio Quartararo décroche sa première victoire en carrière en Espagne

Fabio Quartararo, parti en pole position, a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne, décrochant ainsi sa toute première victoire en Moto GP. Il devient le premier Français à s'imposer dans la catégorie reine depuis Régis Laconi en 1999.

Le jour de gloire est arrivé. Plus vite que prévu. Après une première saison où il s'est révélé en étant élu «rookie of the year» l’an passé après sa cinquième au classement du championnat acquise grâce à sept podiums dont cinq deuxièmes places, le Niçois, âgé de 21 ans, était attendu cette saison. Et dès la première course de l'année, le pilote de Petronas-Yamaha n'a pas déçu.

Parti en pole position, le Français a connu un départ compliqué, rétrogradé en cinquième position, mais il n'a pas paniqué. Bien au contraire. Sur le circuit de Jerez, il a rapidement repris les rênes de la course pour ne plus la quitter et s'imposer devant Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) et Andrea Dovizioso (Ducati).

«C’est le meilleur moment de ma vie, a confié Fabio Quartararo juste après la course. Je ne réalise pas encore. Je me sens très heureux pour mes fans, heureux de partager ça avec mon équipe. Je pense à tous les gens touchés par le Covid-19. Je pense à mes parents.» Il deivent ainsi le 4e pilote français à remporter une épreuve de la catégorie reine après George Monneret (1954), Christian Sarron (1985) et donc Régis Laconi.

De son côté, Marc Marquez, sextuple champion du monde espagnol, a tenté une remontée incroyable mais a été victime d’une chute spectaculaire et il se pourrait qu’il ait perdu bien plus que la course. L’Espagnol est peut-être touché au coude.