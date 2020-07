Vidéo : le 19 juillet 2019, l'Algérie décrochait la CAN face au Sénégal

Il y a un an, le 19 juillet 2019, l'Algérie décrochait la deuxième Coupe d'Afrique des nations de son histoire en battant le Sénégal (1-0) grâce à un but rapide de Baghdad Bounedjah.

Il n'aura fallu que deux minutes de jeu pour que les Fennecs de Djamel Belmadi ne trouve l'ouverture lors de cette finale au Caire (Egypte).

Sur sa première occasion, l'attaquant d'Al Sadd a trompé la vigilance d'Alfred Gomis d'un lob involontaire. Sa frappe a en effet été contrée par un défenseur sénégalais et s'est transformée en long lob qui est venue se loger dans le petit filet sénégalais. Cette réalisation est devenue le but le plus rapide d'une finale de CAN.

Il s'agit donc du 2e titre continental pour l'Algérie après celui de 1990. Les coéquipiers de Riyad Mahrez, auteur du but de la compétition (un coup franc à la 90e+2 contre le Nigéria en demi-finale), ont survolé cette CAN avec la meilleure attaque, la meilleure défense ou encore le meilleur joueur (Ismael Bennacer).

La fête suivra évidemment avec de merveilleuses images que ce soit en Egypte, en Algérie et en France.