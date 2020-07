PSG-ASSE : qui est Jean-Philippe Krasso, l'attaquant des Verts ?

C'est l'homme qui n'avait pas de prix. Transféré libre trois fois depuis le début de sa carrière, Jean-Philippe Krasso, attaquant de Saint-Etienne et ex-joueur de 4e division, pourrait bien commencer la finale de Coupe de France vendredi, face au PSG.

Formé à Chartres Horizon puis à Lorient dès 14 ans, Krasso (23 ans), recruté cet été, reste sur 3 buts inscrits lors des 3 amicaux disputés par les Verts. Une régularité exemplaire venant confirmer ses belles stats (13 buts, 9 passes décisives) affichées, avant l'épidémie de coronavirus, avec son ancien club d'Epinal (National 2). 4 de ses buts ont été inscrits en Coupe de France.

Avant d'avoir le droit de rêver occuper l'attaque des Verts un soir de finale de Coupe, le Franco-Ivoirien, gaucher du pied et assez puissant (1m87), a roulé sa bosse dans l'est du pays. Outre Epinal, le natif de Stuttgart a aussi endossé le maillot du SC Schiltigheim le temps d'une saison (N2).

Le voici désormais à quelques heures d'affronter une pluie d'étoiles du foot européen et de remporter un titre national majeur. Surprenant destin que le sien.

"Je suis très heureux et également extrêmement fier de signer dans un club de la dimension de l'#ASSE. C'est une nouvelle étape dans ma carrière et elle représente une chance extraordinaire de réussir au plus haut niveau."







— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 28, 2020