PSG : l’historique maillot «Hechter» est de retour

Le PSG a dévoilé ce mardi son nouveau maillot pour la saison à venir. Une tunique qui reprend les couleurs du club de la capitale et qui sera portée par les joueurs en amical contre le Celtic Glasgow.

Attendu et espéré par les fans depuis plusieurs saisons, l’historique maillot «Hechter» signe officiellement son retour pour la saison 2020-2021. Une belle manière de célébrer un demi-siècle d’histoire pour Paris.

«Il n’y avait pas de meilleure façon de célébrer les 50 ans du Paris Saint-Germain qu’avec le retour de ce maillot emblématique, a confié Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale. Ce maillot historique respire le style, la passion, l’ambition et l’énergie de ce club unique, ambassadeur de Paris, ville lumière (...).»







Pour ses ans, le @PSG_inside redonne vie à son maillot de légende#ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2020

Ce fameux maillot «Hechter» avait été imaginé par Daniel Hechter, président du comité de gestion du PSG en 1973. Lors de la saison 1973-1974 (année de la montée en 1ère division), le couturier français avait créé cette tunique au style bien particulier avec cette large bande centrale rouge entourée de deux liserés blancs. Le reste étant tout de bleu. Des couleurs choisies très précisément. Le bleu et rouge étant les couleurs de la ville de Paris et le blanc, celle de la ville de Saint-Germain-En-Laye.

«L’inspiration c’est comme la mode, ça vient tout d’un coup. On ne sait pas pourquoi. Dans la rue, j’ai vu une Ford Mustang avec sa bande centrale sur le capot qui se prolonge sur le toit et j’ai transposé ça, avait d’ailleurs expliqué Daniel Hechter dans Une histoire populaire du PSG, 1970-2020 : 50 ans de passion, de Paris United. J’ai commencé à dessiner et j’ai trouvé cette bande centrale sur le maillot quand, à l’époque, les bandes étaient horizontales. Seul l’Ajax Amsterdam avait une bande centrale ; certains ont d’ailleurs cru que je m’en étais inspiré, ce qui n'était pas le cas.»

A noter que les coéquipiers de Kylian Mbappé porteront également un maillot «nostalgique» à l’extérieur. Il s’agit d’un autre design «Hechter» mais blanc. Le même qui était porté par les Parisiens lors de la saison 1996-1997, saison de la 2e finale de Coupe des Coupes (battu par le FC Barcelone).

Souvent pointé du doigt par l’envie de se détacher de l’histoire depuis leur arrivée, les dirigeants qataris ont donc décidé de répondre favorablement aux envies des supporters. Une bonne nouvelle.