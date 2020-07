La NBA de retour dans une «bulle», face au coronavirus

L'interruption brutale de la saison NBA, le 12 mars dernier, après le test positif au coronavirus du Français Rudy Gobert, avait provoqué une onde de choc. Le monde entier commençait alors à réaliser que la vie ne pourrait pas continuer comme avant. Quelques jours plus tard, le confinement était décrété dans de nombreux pays, dont la France.

Les fans de basket avaient alors du prendre leur mal en patience, se rabattant sur le jeu vidéo NBA 2K20 ou sur les vidéos d'archives de vieux matchs NBA. Ou encore sur la série documentaire The Last Dance, qui relatait l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan dans les années 1990.

Mais le temps des vaches maigres est désormais terminé. Installée pour plusieurs semaines dans la «bulle» d'Orlando (Floride), la NBA a mis en place un dispositif sans précédent pour permettre aux joueurs de refouler les parquets. Tests systématiques, quarantaines pour les joueurs ayant du sortir de la «bulle», distanciation sociale, masques partout sauf sur le terrain... La formule semble fonctionner, puisqu'aucun cas de Covid-19 n'a été identifié depuis que tout le monde est sur place, soit deux semaines environ.

Après quelques matchs d'entraînement ces derniers jours, 22 des 30 équipes de la ligue s'affronteront donc, dès cette nuit, avec l'objectif de terminer la saison. Et ça commence fort, avec un match entre les deux favoris pour le titre NBA, les Lakers et les Clippers. L'occasion de retrouver notamment Lebron James et Kahwi Leonard, soit l'un des meilleurs joueurs de tous les temps contre le MVP des dernières finales.

Et la NBA a décidement bien fait les choses puisqu'un peu plus tôt, ce sont les New Orleans Pelicans du rookie phénomène Zion Williamson et les Utah Jazz de Rudy Gobert qui inaugureront cette fin de saison particulière. Le Français tentera à cette occasion de rappeler qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, après avoir été sévèrement critiqué pour ne pas avoir respecté les consignes sanitaires dans les jours qui ont précédé son test positif. Un nouveau départ, comme lui comme pour le basket américain.