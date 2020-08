Barça-Naples : Lionel Messi veut renouer avec la Ligue des champions

Opposé à Naples samedi en 8es de finale retour de Ligue des champions, le FC Barcelone est en mission. Sans titre en Espagne cette saison, les coéquipiers de Lionel Messi veulent décrocher la C1 qu’ils n’ont plus glané depuis 2015.

Le 16 juillet, c’est sur une déclaration coup de poing que la star argentine du Barça avait conclu la Liga terminée à la 2e place derrière le Real Madrid après une saison 2019-2020 particulièrement compliquée. Entre des guerres internes, un changement d’entraîneur (Quique Sétien a remplacé Ernesto Valverde en janvier) et un style de jeu inexistant, Leo Messi avait tiré la sonnette d’alarme. «Je l’ai déjà dit il y a un moment, mais si on continue comme ça, ce sera très difficile de gagner la Ligue des champions, avait lancé celui qui venait de décrocher un nouveau titre de meilleur buteur du championnat d’Espagne. Il va falloir que l’on change en profondeur si on veut se battre pour la ‘Champions’. Parce que sinon, le match contre Naples, on le perdra aussi.»

Après le nul chez le Napoli (1-1), les Blaugranas vont donc tenter de se qualifier lors de ce match retour, dans un Camp Nou à huis clos, mais dans lequel ils sont invaincus depuis 35 rencontres. Une bonne chose pour valider leur ticket pour Lisbonne et le fameux «Final 8» où, ensuite, tous les rêves seront permis puisqu’il n’y aura plus que trois matchs pour aller décrocher la C1.

La bonne nouvelle pour Lionel Messi, c’est que pour cette mission il enregistre les retours d’Antoine Griezmann, remis de sa blessure au quadriceps, d’Ousmane Dembélé, de Clément Lenglet et surtout de la pépite néerlandaise Frenckie De Jong, qui a beaucoup manqué lors de la reprise de la Liga. Et à voir le niveau de jeu affiché lors des dernières sorties, le retour de ces quatre joueurs sera important.

Reste qu'en face, les Napolitains de Gennaro Gattuso, qui pourraient être privés de Lorenzo Insigne, voudront créer l'exploit et profiter de la saison compliquée des Catalans pour se hisser dans le Top 8 européen cette saison.