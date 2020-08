Le PSG a 50 ans : l'histoire derrière la création du club

Il y a tout juste 50 ans, le Paris Saint-Germain Football Club voyait le jour. Retour sur une création historique.

C’est le 12 août 1970 que la préfecture de Police de Paris officialise donc la naissance du PSG. Il s’agit d’une fusion entre deux clubs : le Paris Football Club, créé un an plus tôt, et le Stade de Saint-Germain, qui évoluait en National (Ligue 2), et qui avait vu le jour en 1904.

Cette envie de créer un grand club dans la capitale française remonte à quelques mois plus tôt lorsque la France souhaite voir un grand club à Paris, comme les autres pays européens, qui avaient tous un grand club dans leur capitale. La France ne brillait que par le Stade de Reims ou Saint-Etienne à l’époque. Et non par Paris.

Alors prêt à monter en 2e division, les dirigeants de Saint-Germain ont décidé de rencontrer plusieurs homologues européens pour leur faire part de leur projet de créer un club fort. Et c’est le président du Real Madrid de l’époque, Santiago Bernabeu qui leur donnera l’idée pour y parvenir.

Ce dernier leur propose de lancer une grande contribution populaire pour récolter les fonds nécessaires. Un projet de socios qui sera adopté par les Parisiens. Plusieurs supporters et personnalités participent, une première en France.

Ainsi, le 26 juin 1970, une réunion du Conseil d’Administration de ce nouveau club confirme la création du PSG. Pierre-Etienne Guyot était nommé président. Le 12 août le nom était validé, le 27 août, il sera officialisé dans le Journal Officiel.

Alors en ce 12 août 2020, 50 ans plus tard, Neymar et ses coéquipiers seraient bien inspirés de décrocher une qualification pour les demi-finale de la Ligue des champions pour fêter comme il se doit le demi-siècle du club parisien.