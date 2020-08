PSG-Atalanta : pourquoi Paris peut être confiant

Au moment du tirage au sort, certains spécialistes se voulaient alarmistes. L’Atalanta Bergame, qui vient de terminer troisième de Série A et donc une nouvelle qualification pour la C1, ressemble comme deux gouttes d’eau à l’épouvantail qui pourrait mettre un stop à l’aventure des Parisiens. Reste que si les surprenants italiens, qui ont terminé avec la meilleure attaque du championnat d’Italie (98 buts), ne seront pas à prendre à la légère, plusieurs éléments pèsent en faveur de Paris.

La quête des trois titres



Les hommes de Thomas Tuchel se sont donné une mission cet été : remporter trois titres en un mois. Ils en ont déjà gagné deux (Coupe de France et Coupe de la Ligue). Désormais, le cap est mis sur Lisbonne et le Final 8 de la Ligue des champions. Et il faut dire que le tirage au sort à plutôt été clément avec le PSG, qui affrontera donc les novices de l’Atalanta pour une place en demi-finale avant de retrouver le RB Leipzig ou l’Atletico Madrid. Lorsque l’on sait que dans l’autre partie se trouvent le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, Paris est bien loti et peut donc rêver très grand.

Neymar en mission



Alors que Kylian Mbappé pourrait manquer ce rendez-vous face aux Italiens, le PSG pourra s’appuyer sur sa star brésilienne, Neymar. L’ancien joueur du FC Barcelone, qui fête ses trois ans dans la capitale française, semble animé par la mission Ligue des champions. Et, on a pu le voir entre Saint-Etienne et Lyon, le Brésilien est en train de monter en puissance. A tel point qu’il jouera un rôle majeur contre l’Atalanta le 12 août prochain. Surtout en l’absence de Mbappé. Nul doute qu’il aura à cœur d’emmener le PSG sur le toit de l’Europe, après avoir manqué les deux 8es de finale retour lors des deux dernières éditions (Real Madrid, Manchester United).