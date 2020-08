Ligue des Champions : Kylian Mbappé n'était pas né quand le PSG jouait sa dernière demi-finale

Le PSG va donc retrouver les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois depuis 1995. Kylian Mbappé n’était pas né, et Jacques Chirac était élu président de la République.

Cette année-là, le club de la capitale, entraîné par Luis Fernandez, atteint pour la première fois de son histoire le dernier carré de la prestigieuse C1 grâce à un parcours incroyable. Le Paris Saint-Germain de Raï et George Weah terminera premier du groupe B (6 victoires en 6 matchs) devant le Bayern Munich, le Spartak Moscou et le Dynamo Kiev avant d’éliminer le FC Barcelone en quarts de finale (1-1 en Catalogne, 2-1 au Parc des Princes). C’est alors que se présente l’AC Milan de Fabio Capello et son armada qui rêve de décrocher une 5e Ligue des champions et fera tomber le novice parisien (0-1 à l’aller, 2-0 au retour).

Cette demi-finale, qui sera l’élément déclencheur de la victoire en Coupe des Coupes l’année suivante, sera l’un des plus grands événements d'une année 1995 très riche. Voici un rappel de ce qui s'est passé cette année-là.

Politique



Schengen

Le 26 mars, les Accords de Schengen, signés le 14 mars 1985 par cinq États membres de l'Union européenne (Allemagne, la France, les Pays Bas, le Luxembourg et la Belgique). Cela signifie l’ouverture des frontières et l’abolition des barrières douanières.

Chirac président

Le 7 mai, Jacques Chirac est élu président de la République française. L’ancien maire de Paris et Premier ministre, s’impose face à Lionel Jospin et succède donc à François Mitterrand. Le 22 mai, Jean Tiberi remplace Jacques Chirac au poste de maire de Paris.

Grèves massives

Le 10 octobre, une grève massive contre le plan Juppé voit le jour. Elle durera jusqu’à Noël. Il s’agira d’une série de grèves les plus importantes depuis Mai 68.

Faits divers



Meurtre d’Imad Bouhoud

Le 19 avril, la France se réveille avec le meurtre raciste au Havre, d’Imad Bouhoud. Ce jeune français d’origine tunisienne âgé de 19 ans avait été jeté dans le port de la ville normande par des skinheads. Son corps n’aura été retrouvé que le 7 mai.

Attentat terroriste à Saint-Michel

Le 25 juillet, un attentat terroriste est commis à la station RER Saint-Michel à Paris faisant 8 morts et 118 morts. Cet attentat est revendiqué par le Groupe Islamique armé algérien. Les deux poseurs de bombes sont Khaled Kelkal (abattu par la police le 29 septembre) et Boualem Bensaïd (condamné à perpétuité). Cet attentat fait partie d'une longue série qu'il y a eu en France cette année mais il sera le plus meurtrier.

Culture



Inauguration de la BNF

Le 30 mars, la Bibliothèque nationale de France, conçue par l’architecte Dominique Perrault, est inaugurée. Ce bâtiment, situé dans le 13e arrondissement de Paris, est constitué de quatre tours en forme de livres ouverts sur une esplanade de 60.000 m². Elle est la 2e plus grande bibliothèque au monde.

NTM, Scatman et Obispo

L’année 1995 sera très riche en musique. Alors que le groupe de rap NTM obtient son premier succès avec Tout n’est pas si facile, qu’Ophélie Winter brille avec Dieu m’a donné la foi et que Pascal Obispo explose aux yeux de tous avec Tombé pour elle, la France danse et chante aux cris de «Scaaaaatman».

Céline Dion et les Worlds Apart

Au rayon des classements, l’album D’eux de Céline Dion, écrit par Jean-Jacques Goldman, reste n°1 des ventes durant 44 semaines et devient l’album francophone le plus vendu de tous les temps. Dans le monde, Alanis Morissette cartonne et le phénomène des boys band prend de l’ampleur avec l’arrivée des Worlds Apart, Boyzone, Backstreet Boys ou encore les 3T.

La Haine et Les Trois Frères

Au cinéma, La Haine de Matthieu Kassovitz, avec Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé, sort au cinéma. Autres sorties, Pocahontas, Apollo 13, Les Trois Frères, Bad Boys, GoldenEye ou encore Usual Suspect. Aux Etats-Unis, Toy Story sort mais il ne sera dans les salles françaises qu’en avril 1996.

Sport



«I’m back»

Le 19 mars, Michael Jordan annonce son retour sur les parquets NBA avec son célèbre «I’m back» après avoir annoncé sa retraite sportive et s’être lancé au baseball deux ans plus tôt.

Les Barjots

Le 21 mai, l’équipe de France décroche son tout premier titre de championne du monde de handball. Il s’agit du premier titre collectif pour une équipe tricolore. Depuis les Français ont décroché 6 titres mondiaux.