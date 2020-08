Bayern-Barça : retour sur une soirée historique

Performance parfaite du Bayern Munich, ou déroute sans précédent du FC Barcelone, quoi qu’il en soit ce quart de finale de Ligue des Champions restera à tout jamais dans l’histoire du football.

Jamais auparavant Lionel Messi et ses coéquipiers n’avaient connu pareille humiliation. Une statistique résume à elle seule la performance XXL du Bayern Munich. Les Allemands ont plus marqué que le FC Barcelone n’a tiré. Sept tirs contre huit buts. Car les Barcelonais en ont pris huit. Huit buts inscrits par le Bayern Munich vendredi, contre seulement deux pour les Catalans, en quart de finale de la plus prestigieuse des coupes européennes.

Il faut certainement remonter à 2014, et à la fameuse demi-finale de Coupe du monde entre l’Allemagne et le Brésil (7-1), pour se souvenir d’une telle déculottée.

Coutinho, la cerise sur le bavarois

Ce Bayern-Barça, certainement le quart le plus attendu de la compétition, est parti sur les chapeaux de roue. Dès la 4e minute de jeu, Thomas Müller lance les Bavarois, avant que son coéquipier David Alaba ne remette les Blaugrana dans la course avec un but contre son camp. Puis les Allemands se sont mis en mode rouleau-compresseur : 4-1 à la pause.

On a cru un temps au retour de Barcelone au moment où Luis Suarez a réduit le score à 4-2. Mais le Bayern en a décidé autrement. Les buts se sont enchaînés jusqu’au coup de sifflet final. Huit buts à deux, difficile à croire. Et pour que l’humiliation soit totale, les deux derniers buts des Allemands ont été inscrits par Philippe Coutinho, le joueur de Munich… prêté par le FC Barcelone. Il est au passage le joueur le plus cher de l’histoire du Barca (145 millions d’euros), qui n’a pourtant jamais réussi à le mettre en valeur. Force est de constater que dans le camp d’en face, on a trouvé la solution.

Mercredi, en demi-finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich, grand favori de la compétition, affrontera le vainqueur du match opposant Lyon à Manchester City, ce samedi soir. L’autre demi-finale opposera mardi le Paris-Saint-Germain aux Allemands de Leipzig. La grande finale aura elle lieu dimanche 23 août.