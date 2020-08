Ligue des champions : Le PSG aux portes du paradis

L’histoire est en marche. Pour son 50e anniversaire, le PSG a décroché, ce mardi, sa place pour la première finale de Ligue des champions de son existence aux dépens du RB Leipzig (3-0). Le club de la capitale n’a plus qu’une marche à gravir pour monter sur le toit de l’Europe.

Ces dernières années, Paris a trop souvent souffert enchainant les désillusions sur la scène européenne. Mais Paris est enfin libéré et peut commencer à rêver plus grand. Un slogan qui suit le club de la capitale depuis l’arrivée des Qataris en 2011 sans que le rêve ne devienne réalité.

Jusqu’à dimanche ? Thiago Silva et ses coéquipiers devront attendre mercredi soir pour connaître le nom de son adversaire entre Lyon et le Bayern Munich. Mais ils se sont donné le droit d’y croire avec cette qualification historique qui ne souffre d’aucune contestation.

Si les hommes de Thomas Tuchel ont été bousculés en quarts de finale par l’Atalanta Bergame (2-1), reversant la situation dans les dernières minutes, ils ont rapidement mis la main sur cette demi-finale contre une formation allemande qui n’a pu rivaliser face à la puissance parisienne.

C’est souvent le cas lorsque les équipes doivent se frotter au trio composé de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Malgré plusieurs opportunités, le Brésilien et le Français n’ont pas trouvé le chemin des filets, au contraire de l’Argentin. De retour de suspension, il est impliqué sur les trois buts de son équipe avec un coup-franc déposé sur la tête de Marquinhos (13e), un but plein de sang froid sur une remise acrobatique de Neymar encore très inspiré au stade la Luz (42e) et un nouveau service parfait converti par Juan Bernat (56e).

«On est très contents, l’équipe a fait un grand travail, un grand match, a confié au micro de RMC Sport Di Maria, élu homme du match. On a voulu écrire l’histoire et on a réussi». Mais la plus belle pourrait être écrite dimanche dans un rendez-vous attendu depuis tant d'années.

Plus d’informations à venir…