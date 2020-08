Ligue des champions : La fin du rêve pour Lyon éliminé par le Bayern Munich (0-3)

Cette fois, la marche était trop haute. Comme il y a dix ans, Lyon n’a pas résisté au Bayern Munich, ce mercredi, en demi-finale de la Ligue des champions (0-3). C’est donc le club allemand qui affrontera le PSG, dimanche, en finale à Lisbonne.

Mais qui aurait pu prédire l’issue de cette demi-finale si les Lyonnais avaient fait preuve du même réalisme que face à Juventus et Manchester City ? Car les hommes de Rudi Garcia ont été les premiers à se montrer les plus dangereux et ont eu les occasions pour changer la destinée de la rencontre dans une entame presque parfaite.

Mais Memphis Depay, lancé dans la profondeur par Maxence Caqueret pour se présenter seul face à Manuel Neuer, a vu sa frappe échouer dans le petit filet (4e). Quelques minutes plus tard, Karl Toko Ekambi a trouvé le poteau après avoir éliminé deux adversaires dans la surface (17e). A ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais le club rhodanien vient de laisser passer sa chance.

Car quelques secondes plus tard, sur sa première véritable action, le champion d’Allemagne a trouvé le chemin sur une merveille de frappe en plein lucarne de Serge Gnabry (18e). Et à défaut d’être aussi impressionnant que face au Barça, la formation bavaroise s’en remis à l’international allemand pour se sortir des griffes lyonnaises avec une nouvelle réalisation plein d’opportunisme peu après la demi-heure de jeu (33e).

Réalisme et opportunisme, tout ce qu’il a manqué à l’OL pour espérer rejoindre le PSG. En seconde période, Toko Ekambi s’est procuré une occasion de réduire l’écart (56e), mais rien n’y a fait, pas même l’entrée en jeu de Moussa Dembélé, auteur d’un doublé face à City. C'est finalement Robert Lewandowski qui a enterré les derniers espoirs lyonnais de la tête en fin de rencontre (88e).

