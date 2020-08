Neymar privé de finale de Ligue des Champions ?

Le PSG est en finale de la Ligue des champions. Et Neymar est l’un des principaux artisans de cette qualification historique. Mais, dans la foulée de la victoire contre le RB Leipzig (3-0), The Sun a lancé une improbable rumeur sur une possible suspension de Neymar pour le rendez-vous tant attendu de dimanche.

Le tabloïd britannique, qui ne manque jamais d’imagination, a accusé le n°10 parisien d’avoir enfreint le protocole sanitaire mis en place par l’UEFA pour lutter contre le coronavirus. Au coup de sifflet final, Neymar a en effet échangé son maillot avec Marcel Halstenberg.

Un acte répréhensible, qui pourrait, selon The Sun, contraindre «Ney» d’observer une période d’isolement de 12 jours. Cette mise à l’écart priverait donc purement et simplement l’ancien catalan du match le plus important de l’histoire du PSG.

Mais que les fans du club de la capitale se rassurent, Neymar devrait bel et bien être sur la pelouse du stade de la Luz à Lisbonne pour affronter Lyon ou le Bayern Munich.

L’article 14.8 du règlement élaboré par l’instance européenne n’évoque aucune interdiction. Il stipule simplement qu’« il est recommandé aux joueurs de s’abstenir d’échanger leurs maillots» sans faire mention d’un possible isolement ou d’une éventuelle suspension.