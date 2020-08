Vidéo : une descente à hauts risques en kayak extrême dans les Gorges du Verdon

La kayakiste Nouria Newman s'est offert la descente d'une partie particulièrement dangereuse des gorges du Verdon, où la moindre erreur peut être fatale.

Alors que ses projets de voyage étaient perturbés par la crise du coronavirus, la Française a finalement décidé de rester à domicile cet été et de chercher le meilleur spot pour vivre un nouveau défi.

Habituée des expéditions mouvementées à l'autre bout de la planète (Etats-Unis, Inde...), elle a décidé de poser sa pagaie dans le canyon des Alpes-de-Haute-Provence. «On a tout de suite pensé au Verdon, incontestablement l’un des plus beaux canyons du monde...», explique la triple championne du monde de Kayak extrême (2013, 2014, 2017) pour justifier son choix.

Lors de cette descente d'une section de 25 kilomètres, en amont du lac de Sainte-Croix, l'athlète de 28 ans a mis l'accent sur la prudence, car le lieu est traître et présente de nombreux siphons. En 2019, Nouria s'était d'ailleurs fait une énorme frayeur lors de son expédition en Inde. Depuis, elle ne laisse plus rien au hasard.

Dans le Verdon, les courants sont beaucoup moins forts, mais le cours d'eau est particulièrement étroit par endroits puisqu'il est encadré par deux immenses falaises à pic. Une difficulté qui le rend inaccessible aux kayakistes amateurs, qui devront se contenter de sections plus faciles.

Pour cette descente, Nouria Newman était accompagnée de quatre acolytes de choc : Maxime Raux, sportif local et fin connaisseur du canyon, Eric Deguil, 4 fois vainqueur de la Coupe du monde de kayak extrême, ainsi que deux cadreurs chevronnés.

Ces derniers étaient chargés d’immortaliser l'événement depuis les flots, et notamment le passage de trois rapides aux noms évocateurs - le Styx, l’Imbut (entonnoir en provençal) et le Rideau où le Verdon s’engouffre dans un minuscule couloir entre deux falaises. Trois passages très techniques et parfaitement négociés, avant un repos bien mérité, en fin de parcours, sur les eaux calmes et remplies de touristes et pédalos du lac de Sainte-Croix.