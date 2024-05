Boxe : le physique impressionnant de Tyson Fury avant son combat contre Oleksandr Usyk (photo)

A quelques jours de son combat de boxe contre Oleksandr Usyk, Tyson Fury a posté une photo sur laquelle on peut voir son physique très impressionnant.

Il est prêt à en découdre. Alors qu’il reste sur une très pâle prestation contre Francis Ngannou en octobre dernier, Tyson Fury a décidé de préparer très sérieusement le combat de boxe pour l’unification des ceintures des poids lourds contre Oleksandr Usyk.

Ce jeudi, le «Gypsy king», détenteur de la ceinture WBC de la catégorie reine, a posté une photo de son physique. Et contrairement à sa victoire très controversée contre Francis Ngannou en octobre dernier, il paraît beaucoup plus «fit». Autant dire qu’il prend très au sérieux l’Ukrainien, détenteur des ceintures WBA, IBF, WBO et Ring Magazine.

La différence physique de Tyson Fury entre son combat face à Francis Ngannou et celui contre Oleksandr Usyk.





"The Gypsy King" est dans la forme de sa vie à une semaine de son choc face à l’Ukrainien ! pic.twitter.com/8fmeQmeu5n — La Sueur (@LaSueur_off) May 9, 2024

De son côté, Oleksandr Usyk (37 ans), invaincu tout comme le Britannique, est aussi affûté, comme il a pu le montrer sur des posts sur ses réseaux sociaux.

De quoi promettre un combat légendaire pour cette première unification des titres des poids lourds, depuis Lennox Lewis contre Evander Holyfield en 1999.

L’affiche, initialement programmée le 17 février à Riyad (Arabie saoudite), avait dû être reportée après une blessure de l’Anglais (35 ans) à un œil à l’entraînement.