PSG : Combien a rapporté son parcours en Ligue des champions ?

Le PSG n’a pas tout perdu. Malgré sa défaite en finale de la Ligue des champions, dimanche, contre le Bayern Munich (1-0), le club de la capitale devrait empocher un joli chèque grâce à son parcours historique dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pas sûr que cela suffise à consoler les hommes de Thomas Tuchel, ni les supporters parisiens. Mais le champion de France va toucher 134 millions d’euros de la part de l’UEFA, selon le site spécialisé The Swiss Ramble. Dans le détail, Paris se verra verser 62,7 millions d’euros pour ses performances sportives, 29 millions d’euros grâce au coefficient UEFA et 27,2 millions d’euros de droits télé.

Avec cette somme, le PSG est le club qui va engranger le plus de recettes devant le Bayern Munich. Le nouveau champion d’Europe va devoir se contenter de 130 millions d’euros. Si la formation bavaroise va percevoir 66 millions d’euros pour ses performances sportives et 33 millions d’euros grâce au coefficient UEFA, elle ne récoltera «que» 12,7 millions d’euros de droits télé.

Eliminé en quarts de finale par le Bayern (8-2), le FC Barcelone occupe la 3e place du classement avec 104 millions d’euros devant Manchester City (99 millions d’euros) et l’Atlético Madrid (94 millions d’euros). Demi-finaliste, Lyon se situe à la 6e place avec 89 millions d’euros, alors que Lille, sorti dès la phase de poule, va toucher 37 millions d’euros.

Following yesterday’s UEFA Champions League final, I can update the estimate for the 2019/20 revenue distributions. We will also explain how #PSG are likely to receive more money than #FCBayern, even though they were defeated on the night.

— Swiss Ramble (@SwissRamble) August 24, 2020