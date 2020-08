F1 : Lewis Hamilton règne en maître au Grand Prix de Belgique

Intouchable. Parti en pole, Lewis Hamilton a régné en maître, ce dimanche, au Grand Prix de Belgique pour signer sa cinquième victoire de la saison. Le sextuple champion du monde a devancé son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen.

La domination de Mercedes et du Britannique tranche avec les déboires de Ferrari. Comme en Espagne, 15 jours plus tôt, Hamilton n’a jamais vraiment été inquiété au volant de sa Flèche d’Argent au terme des 44 tours qu’il a dominé de bout en bout. Une nouvelle démonstration que même l’intervention de la voiture de sécurité, entré au 12e tour après la sortie de piste d’Antonio Giovinazzi, n’a pu contrarier.

Sa seule véritable frayeur est intervenue dans les derniers tours avec la dégradation de ses pneus, et notamment l’avant-droit. Et il a sûrement craint de revivre le même scénario qu’à Silverstone, où il avait achevé le Grand Prix de Grande-Bretagne sur trois roues avec une crevaison dans le dernier tour.

Mais le scénario ne s’est pas répété et c’est l’esprit plus serein qu’il a passé la ligne d’arrivée pour décrocher le 89e succès de sa carrière qui le rapproche à seulement deux longueurs du record de 91 victoires de Michael Schumacher. Et à cette allure, il pourrait égaler le Baron Rouge dans deux semaines au Mugello.

En tête du championnat du monde, le Britannique fonce surtout vers une 7e couronne mondiale, avec désormais à 47 points d’avance sur Verstappen sur la 3e marche du podium à Spa derrière Bottas, qui lui permettrait de revenir à hauteur de l’ancien pilote Ferrari.

Une Scuderia à la peine en Belgique. Et dire qu’il y a an, Charles Leclerc avait remporté le premier Grand Prix de sa carrière sur ce même circuit. Ce week-end, l’écurie italienne, en manque cruel de performance, n’a jamais été en mesure de lutter et n’est même pas parvenu à placer l’une de ses monoplaces dans les points avec Sebastian Vettel seulement 13e et Leclerc 14e. Un camouflet qu’il va falloir vite digérer avant le Grand Prix de Monza dès la semaine prochaine.

Si Ferrari pleure, Renault peut avoir le sourire. La marque au losange a placé ses deux monoplaces au pied du podium avec Daniel Ricciardo (4e) devant Esteban Ocon (5e). Et l’Australien s’est même octroyé le point du meilleur tour en course.

Plus d'informations à venir…