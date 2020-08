Pétanque : une énorme bagarre éclate lors du Mondial La Marseillaise

Le Mondial de pétanque La Marseillaise a été marqué par une bagarre générale dimanche lors de la première journée.

Dans le parc Borély de Marseille, lors du duel entre les boulistes de l’équipe belge et ceux de la cité phocéenne, ce ne sont pas des cris de joie qui ont retenti mais des cris d’aide et d’alerte. Le ton est en effet rapidement monté dès le début de la rencontre et au moment d’inscrire le score, les plombs ont pété des deux côtés.

Les deux équipes affirment chacune avoir gagné la partie 13 à 1. Et comme le relate France 3 PACA, l’arbitre a décidé de disqualifier les deux formations. La colère est alors vite montée et les joueurs ont décidé de s’en prendre physiquement à leurs adversaires.

«En partant, ils nous ont menacés, ils se sont mis à courir après nous avec leurs boules. Ils les a tapés pendant trois minutes, on criait à l’aide mais personne ne bougeait», a raconté une connaissance de la triplette belge. «Ils sont malades les gars, ils sont montés à deux sur mois. C’était la corrida», a indiqué une victime à la jambe ensanglantée. Un jeune homme blessé à la tête a aussi décrit une situation hors de contrôle : «J’ai essayé de le plaquer au sol, il m’a shooté dans la tête. On va partir avant que ça dégénère, c’est fou que la sécurité ne les embarque pas.»

L’organisation du Mondial La Marseillais compte prendre des mesures après les incidents. De leur côté, les Belges vont porter plainte.