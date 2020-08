Tour de France 2020 : Ewan remporte la 3e étape, Alaphilippe toujours en jaune

Caleb Ewan a remporté au sprint, ce lundi, la 3e étape du Tour de France entre Nice et Sisteron. Le Français Julian Alaphilippe a conservé le maillot jaune de leader.

Le sprinteur australien de poche a repris ses bonnes habitudes sur la Grande Boucle. Déjà vainqueur de trois étapes, l’an dernier, pour sa première participation, Ewan a ajouté un quatrième succès dans sa besace. Aux forceps. Parti de très loin, dans un sprint contre le vent, il a réalisé une impressionnante remontée pour griller l’Irlandais Sam Bennett à quelques mètres seulement de la ligne d’arrivée.

«On savait que si tout se passait bien, on pouvait gagner aujourd’hui, a-t-il confié à l’arrivée. J’en avais encore assez dans les jambes pour faire le sprint. Il me fallait trouver la bonne trajectoire pour prendre de la vitesse.» Et c’est finalement dans un trou de souris qu’il est passé pour lever les bras une nouvelle fois sur le Tour. A sa plus grande joie. «Le Tour de France, c’est quelque chose d’exceptionnel pour un coureur. C’est la plus grande course du monde. Gagner, c’est vraiment quelque chose particulier», a déclaré le vainqueur du jour.

