Tour de France 2020 : Julian Alaphilippe «donne tellement d’amour», confie sa compagne Marion Rousse

Entre Julian Alaphilippe et Marion Rousse, c’est une affaire qui roule. Les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis le début de leur histoire dévoilée pendant le confinement. Et l’ancienne cycliste est revenue sur leur relation dans l’émission «C à vous».

Depuis samedi et le départ du Tour de France à Nice, l’ex-championne de France sur route, qui a mis fin à sa carrière de sportive, est dans une position peu évidente. Devenue consultante pour France Télévisions, elle commente la Grande Boucle à laquelle participe son compagnon. Mais elle parvient néanmoins à faire la part des choses entre vie privée et vie professionnelle. «Les gens s’en foutent de savoir que je suis la copine de Julian. Je suis là pour faire mon travail, pour apporter le plus d’informations possible aux gens. Et je prends mon métier très au sérieux», a-t-elle affirmé sur le plateau.

Même si parfois ses sentiments peuvent prendre le dessus, comme lors de la victoire du coureur français, dimanche, sur la 2e étape, qui lui a permis de s’emparer du maillot jaune. «Evidemment que j’avais une émotion particulière, surtout qu’il a dédié sa victoire à son papa qui est décédé. On a vécu des moments un peu difficiles ces derniers mois», a confié Marion Rousse.

Elle a également fait l’éloge de Julian Alaphilippe et expliqué les raisons de sa grande popularité dans l’Hexagone, acquise notamment grâce à son épopée de l’an dernier et ses 14 jours en jaune. «Ce que j’aime le plus chez lui, c’est son humilité, sa façon de courir, son panache et le fait qu’il soit vraiment très simple, a-t-elle indiqué. Il est toujours ouvert avec les gens. Il donne tellement d’amour à tout le monde. C’est un garçon qui n’est pas stéréotypé, il n'a pas forcément un discours qu'on lui demande de tenir. On aime sa façon de courir, tout simplement. Il est habité par une force, une rage que peu d’autres personnes ont et c’est ce qui fait qu’on l’aime beaucoup.» Et elle en particulier…

Ses mots ont particulièrement touché le coureur tricolore, qui a réagi sur son compte Twitter. «Si fier de toi», a-t-il posté, en accompagnant son message d'un cœur.