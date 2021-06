Combien va gagner le vainqueur du Tour de France 2021 ?

Le Tour de France 2021 va partir de Brest le samedi 26 juin et s'achèvera le dimanche 18 juillet avec la traditionnelle arrivée sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris.

A l'issue des trois semaines de course à travers l'Hexagone, il sera temps de faire les comptes et de récompenser le vainqueur, mais aussi tous les lauréats des divers prix. Et les récompenses financières sont nombreuses entre le classement général, le classement par points, le classement du meilleur grimpeur, les vainqueurs d’étape ou encore le coureur le plus combatif. Voici le détail des primes accordées aux coureurs.

Classement général

Comme le Slovène Tadej Pogacar en septembre dernier, le vainqueur de cette 108e édition va empocher la somme de 500 000 euros. Son dauphin repartira, lui, avec 200 000 euros, alors que celui qui montera sur la 3e marche du podium récoltera 100 000 euros. Un chèque de 1 000 euros sera remis du 20e au dernier.

4e : 70 000 euros



5e : 50 000 euros



6e : 23 000 euros



7e : 11 500 euros



8e : 7 600 euros



9e : 4 500 euros



10e : 3 800 euros



11e : 3 000 euros



12e : 2 700 euros



13e : 2 500 euros



14e : 2 100 euros



15e : 2 000 euros



16e : 1 500 euros



17e : 1 300 euros



18e : 1 200 euros



19e : 1 100 euros



Du 20e au dernier : 1 000 euros

Classement général par points

Le porteur du maillot vert à l’arrivée touchera 25 000 euros. Les coureurs qui termineront deuxième et troisième récolteront respectivement 15 000 euros et 10 000 euros.

4e : 4 000 euros



5e : 3 500 euros



6e : 3 000 euros



7e : 2 500 euros



8e : 2 000 euros

Classement général du meilleur grimpeur

Les mêmes sommes seront attribuées aux trois premiers du classement général final du meilleur grimpeur à savoir 25 000 euros pour le premier, 15 000 euros pour le deuxième et 10 000 euros pour le troisième.

4e : 4 000 euros



5e : 3 500 euros



6e : 3 000 euros



7e : 2 500 euros



8e : 2 000 euros

Classement général du meilleur jeune

Ce prix, qui récompense les meilleurs coureurs de moins de 25 ans, est un peu moins généreux. Le vainqueur percevra 20 000 euros. Le deuxième et troisième auront respectivement le droit à 15 000 euros et 10 000 euros.

4e : 5 000 euros

Classement par équipes

La formation qui terminera en tête du classement par équipes touchera un chèque de 50 000 euros, contre 30 000 euros pour la deuxième et 20 000 euros pour la troisième.

4e : 12 000 euros



5e : 8 000 euros

Super combatif

Le coureur qui sera désigné comme le super combatif de la Grande Boucle 2021 se verra remettre un chèque de 20 000 euros.

Classement des étapes

1er : 11 000 euros



2e : 5 500 euros



3e : 2 800 euros



4e : 1 500 euros



5e : 830 euros



6e : 780 euros



7e : 730 euros



8e : 670 euros



9e : 650 euros



10e : 600 euros



11e : 540 euros



12e : 470 euros



13e : 440 euros



14e : 340 euros



15e-20e : 300 euros

Porteur du maillot jaune

500 euros par jour porté

Sprints intermédiaires

1er : 1 500 euros



2e : 1 000 euros



3e : 500 euros

Porteur du maillot vert

300 euros par jour porté

Cols hors catégorie

1er : 800 euros



2e : 450 euros



3e : 300 euros

Cols 1ère catégorie

1er : 650 euros



2e : 400 euros



3e : 150 euros

Cols ou côtes 2e catégorie

1er : 500 euros



2e : 250 euros

Cols ou côtes 3e catégorie

1er : 300 euros

Cols ou côtes 4e catégorie

1er : 200 euros

Porteur du maillot blanc à pois rouges

300 euros par jour porté

Porteur du maillot blanc

300 euros par jour porté

Classement par équipes par étapes

1er : 2 800 euros

Prix du coureur le plus combatif à chaque étape

1er : 2 000 euros