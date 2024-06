Tour de France 2024 : voici le parcours complet de la 111e édition de la Grande Boucle

Le Tour de France 2024 partira de Florence (Italie), ce samedi 29 juin, pour arriver à Nice, le 21 juillet prochain. Et cette 111e édition de la Grande Boucle sera particulièrement montagneuse avec quatre arrivées au sommet, plusieurs passages au-dessus des 2.000 mètres d'altitude et 27 cols au programme.

Un départ de l'étranger et une arrivée inédite. Pour la première fois de son histoire, le Grand départ du Tour de France sera donné, ce samedi, en Italie, à Florence, et les trois premières étapes de cette Grande Boucle 2024 auront lieu sur les routes escarpées de la «Botte».

Dès la 1ère étape, ce Tour de France sera éprouvant avec une arrivée à Rimini et 3.800 mètres de dénivelé positif. Une étape pour les hommes forts de la petite reine. Il y aura évidemment plusieurs étapes promises aux sprinteurs en ce début de Tour de France, dont celle arrivant au pied de la Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises, le village du Général de Gaulle. Mais aussi, pour casser la routine des étapes de plaine, une boucle autour de Troyes sur d'esthétiques chemins blancs.

Durant les trois semaines de cette édition historique, les coureurs du Tour de France vont surtout prendre de la hauteur. Les rois de la montagne s'affronteront sur les hautes cimes de l'Hexagone où le commun des mortels hésite à s'aventurer.

Il y aura plusieurs incursions au-delà des 2.000 mètres d'altitude et les coureurs passeront par la plus haute route asphaltée de France : la cime de la Bonnette. Au total, 27 cols seront escaladés lors de cette 111e édition du Tour de France, soit trois de moins qu'en 2023.

Avec l'ascension de la Bonnette, celle du Galibier, du Col du Vars et du Tourmalet, les coureurs vont passer pas moins de 25 km au-delà de la barrière des 2.000 mètres d'altitude. Ce qui ne plaît pas forcément à Tadej Pogacar, même si le Slovène aura à coeur de prendre sa revanche sur le Danois Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant.

Pour départager les deux rivaux, il y aura quatre arrivées au sommet lors de cette Grande Boucle. Entre Pau et Saint-Lary-Soulan, les coureurs du Tour auront déjà escaladé le Col du Tourmalet et la Hourquette d'Ancizan avant de s'attaquer aux 10,6 kilomètres à 7,9% de moyenne de la montée finale. Les choses vont se corser, dès le lendemain, avec l'ascension, lors de la même étape, des cols de Peyresoudre, de Menté, du Portet-d'Aspet, d'Agnes, de Lers et l'ascension finale du Plateau de Beille.

Entre Embrun et Isola 2000, alors que l'arrivée du Tour de France se profilera, la décision pourrait se faire dans la cime de la Bonnette ou au sommet d'Isola 2000. Traditionnelle juge de paix de Paris-Nice, le col de la Couillole pourrait être celui de la Grande Boucle lors de l'avant-dernière étape de ce Tour de France 2024.

Le Tour revisitera aussi le Massif central, pour une 11e étape potentiellement explosive avec 4.350 mètres de dénivelé, avant de piquer vers les Pyrénées pour deux des quatre arrivées au sommet du Tour 2024 : au Pla d'Adet d'abord, en passant par le Tourmalet, pour les 50 ans de la dernière victoire de Raymond Poulidor, et le lendemain sur le Plateau de Beille.

Pour la première fois depuis 1904, la Grande Boucle n'arrivera pas à Paris. Après deux arrivées à Ville d'Avray, dans les Hauts-de-Seine, en 1903 et 1904, le Tour s'est successivement terminé au Parc des Princes (1905-1967), au vélodrome de la Cipale (1968-1975) et depuis 1975, sur les Champs-Elysées. La proximité des JO de Paris, à partir du 26 juillet, soit moins d'une semaine après l'arrivée du Tour, a poussé la 111e édition hors de la capitale.

Quitte à innover, autant mener l'expérience jusqu'au bout. Au lieu du traditionnel «critérium» suivi d'un sprint, le Tour 2024 se terminera donc sur un contre-la-montre individuel de 35 km potentiellement décisif, entre Monaco et Nice.

Depuis le dénouement mythique du Tour de France 1989, où Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour huit secondes sur les Champs-Elysées face à Greg Lemond, la Grande Boucle ne s'était plus terminée par un exercice chronométré.

Here it is, the official route of the #TDF2024!





Voici le parcours officiel du #TDF2024 ! pic.twitter.com/3ORf31AS4T

— Tour de France™ (@LeTour) October 25, 2023