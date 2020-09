Adrien Rabiot titulaire en Suède pour son retour en équipe de France

Le milieu Adrien Rabiot a été titularisé pour son retour en équipe de France après plus de deux ans d'absence, samedi pour la rentrée des champions du monde en Ligue des nations contre la Suède à Solna, selon la composition annoncée par l'UEFA.

Le joueur de 25 ans, éloigné des Bleus depuis son refus d'être réserviste au Mondial-2018, est aligné au milieu de terrain avec N'Golo Kanté, un cadre de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus en titre a offert une première sélection à Dayot Upamecano, le défenseur central de 21 ans de Leipzig, accompagné par Raphaël Varane et Presnel Kimpembe.

Pour ce premier match de la saison, quasiment dix mois après la dernière sortie des Bleus datant de novembre 2019 en Albanie (2-0), Deschamps a reconduit le même système qu'à Tirana.

Devant la défense à trois, les côtés sont occupés par Léo Dubois à droite et Lucas Digne à gauche. En attaque, Antoine Griezmann est au soutien de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Les Suédois sont privés de leur capitaine Andreas Granqvist, forfait sur blessure. Le brassard a été confié à Sebastian Larsson, milieu de l'AIK (un club de Solna) titularisé dans une équipe qui compte dans ses rangs Victor Lindelöf et Emil Forsberg, respectivement défenseur central de Manchester United et ailier de Leipzig.

France:

Lloris (cap.) - Upamecano, Varane, Kimpembe - Dubois, Kanté, Rabiot, Digne - Griezmann - Giroud, Mbappé

Sélectionneur : Didier Deschamps

Suède:

Olsen - Lustig, Lindelöf, Jansson, Bengtsson - Larsson (cap.), Ekdal, Olsson, Forsberg - Berg, Quaison

Sélectionneur: Janne Andersson







Arbitre: Szymon Marciniak (POL)