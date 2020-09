Equipe de France : Olivier Giroud entre un peu plus dans l’histoire

L’attaquant français, décrié depuis plusieurs années, continue malgré tout de laisser son empreinte chez les Bleus. Le match de ce samedi soir face à la Suède le montre encore.

Titularisé par Didier Deschamps sur le front de l’attaque pour le grand retour de l’équipe de France depuis le 17 novembre 2019, soit 293 jours, Olivier Giroud va honorer sa 98e sélection. Ainsi, le joueur de Chelsea dépasse les champions du monde 98 Laurent Blanc et Bixente Lizarazu.

Il devient le 8e joueur le plus capé en Bleu, et pointe désormais à 5 longueurs de son sélectionneur. Tout en haut de la liste, on retrouve Lilian Thuram (142 sélections), Thierry Henry (123) et Marcel Desailly (116).

Platini dans le viseur

Une performance de taille pour Olivier Giroud qui, s’il n’a jamais fait l’unanimité chez les observateurs ou les supporters français, a toujours eu la confiance de Didier Deschamps. Et ce même malgré une Coupe du monde 2018 où il n’a pas marqué, mais a été essentiel pour aider ses coéquipiers à trouver le but et remporter le trophée.

Le buteur français s’est justement exprimé sur son avenir en Bleu : «Au-delà de [l’Euro] 2021, je n'en sais rien du tout. Je suis concentré sur le court et moyen terme. On verra ce que l'avenir réserve, mais j'ai encore quelques belles années devant moi. Tant que je suis décisif et compétitif en club, si le coach a besoin, je serai toujours présent. Je ne me fixe aucune limite.»

L’attaquant compte 39 buts en équipe de France, et pointe à deux longueurs de Michel Platini. «Le dépasser ne m'obsède pas, c'est un bien grand mot, mais bien sûr que ça me tient à cœur», a récemment déclaré Giroud. Peut-être réalisera-t-il cette performance dès ce samedi soir contre la Suède, lui qui a marqué 7 fois lors de ses 10 derniers matchs avec les Bleus.