Yaya Touré viré d'un match de charité après une blague porno

Yaya Touré a été viré d’un match de charité organisé dimanche à Manchester par l’UNICEF pour une blague qui n’est absolument pas passée.

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de Manchester City, qui fait partie de l’équipe Soccer Aid, a été exclu du groupe pour avoir proposé d’amener 19 prostituées dans l’hôtel où il devait séjourner avec les autres invités, a rapporté The Sun.

L’ancienne gloire du football ivoirien (37 ans), qui est aujourd’hui en Chine pour terminer sa carrière, aurait également envoyé un contenu à caractère pornographique, qui a entraîné l’indignation et les plaintes de ses coéquipiers.

«Je voudrais m’excuser auprès de toutes les personnes impliquées dans le Soccer Aid pour une blague inappropriée que je regrette profondément, a ainsi posté sur Twitter Yaya Touré qui devait faire équipe notamment avec Claude Makelele. C’était censé être une blague mais je manquais de considération pour les sentiments de tous les autres participants. Cela étant dit, j’ai supprimé les blagues en quelques minutes et me suis immédiatement excusé auprès de tous les membres du groupe.»

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.





Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw

— Yaya Touré (@YayaToure) September 5, 2020