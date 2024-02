Etats-Unis : qui était Kagney Linn Karter, la célèbre actrice X qui s’est suicidée à 36 ans ?

Star de l’industrie pornographique, l’américaine Kagney Linn Karter, 36 ans, a mis fin à ses jours le 15 février dernier. Une cagnotte a été ouverte pour rendre hommage à l’actrice et soutenir sa mère pour le financement des frais funéraires.

Jeudi 15 février dernier, l’actrice américaine de films pour adultes Kagney Linn Karter s’est donnée la mort dans le comté de Cuyahoga, dans l’Ohio, aux Etats-Unis. Elle n’avait que 36 ans. Pourtant, l’une de ses dernières publications sur Instagram la montrait en vacances en Floride, et Kagney Linn Karter semblait de bonne humeur.

L’actrice aux 750.000 abonnés a fait ses débuts dans l’industrie du X dans les années 2000. Elle a enregistré son premier film pour adultes après avoir signé un contrat avec la société de production Zero Tolerance. En 2009, la célèbre actrice a aussi fait la Une de plusieurs magazines tels que Hustler ou encore Adult Video News.

À la suite de ce décès, une cagnotte a été lancée par Rachel et Magan, propriétaires de deux studios de production dans le nord-est de l’Ohio, selon TMZ, le but étant de rendre hommage à «KLK» et d’aider sa mère Tina au financement des frais funéraires.

«Kagney était une femme qui portait plusieurs chapeaux ; elle était une interprète, une chanteuse, une danseuse, une fille et une amie. Elle est arrivée pour la première fois dans notre studio de Cleveland en novembre 2019, fraîchement déménagée de Los Angeles, se cabrant et prête à sauter à nouveau dans le pôle, dans une toute nouvelle communauté où elle ne connaissait personne et où personne ne la connaissait», ont écrit les organisateurs.

Des problèmes de santé mentale ?

«Elle n'était pas intimidée ou anxieuse. Le fait qu'elle soit la petite nouvelle ne l'a pas dérangée le moins du monde. Elle s'est tout de suite sentie à l'aise dans le studio et avec toutes les étudiantes avec une grâce sans effort, et elle a vite eu l'impression d'avoir toujours fait partie du studio, depuis le tout début», ont-ils ajouté.

Mais selon ses amis proches, la comédienne traversait une période difficile en termes de santé mentale les jours précédant son décès. Elle essayait de trouver de la stabilité, sans y parvenir. Ce qui l’a potentiellement poussé au suicide. «Malheureusement, malgré toutes ses réalisations et ses talents, Kagney a été aux prises avec des problèmes de santé mentale au fil des années», ont déclaré ses amis dans un communiqué relayé par le média RadioAcktiva.

«Cependant, même dans ses jours les plus sombres, elle a continué à aller en studio, toujours prête à apprendre, à contribuer et à s'améliorer de toutes les manières possibles», ont-ils ajouté.