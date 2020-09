France-Croatie : Eduardo Camavinga plus jeune joueur des Bleus depuis plus d'un siècle

Eduardo Camavinga, entré en jeu mardi contre la Croatie en Ligue des nations, est devenu à 17 ans, 9 mois et 29 jours le premier joueur mineur à porter le maillot de l'équipe de France depuis plus de 100 ans.

Seuls deux joueurs ont devancé le Rennais dans l'histoire des Bleus, au début du 20e siècle : Julien Verbrugghe, devenu international à 16 ans et 10 mois en 1906, et Maurice Gastiger qui l'a imité à 17 ans et 4 mois en 1914.

Eduardo Camavinga, qui a une quarantaine de matchs en professionnel, devance Maryan Wisniewski qui avait fait ses débuts en sélection en avril 1955 à 18 ans, 2 mois et 2 jours contre la Suède (2-0) et Kylian Mbappé qui avait commencé en équipe de France le 25 mars 2017 à 18 ans, 3 mois et 5 jours face au Luxembourg (3-1).

Né en Angola de parents congolais, élevé dès ses 2 ans du côté de Fougères (Ille-et-Vilaine) avec ses cinq frères et soeurs, le milieu relayeur du Stade rennais a grillé les étapes aussi facilement qu'il dribble ses adversaires sur le terrain.