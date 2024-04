Basket : pourquoi le numéro 9 de Tony Parker va-t-il être retiré en équipe de France ?

Le numéro 9 de Tony Parker va être retiré en équipe de France le 12 juillet prochain lors d’une cérémonie organisée en marge des matchs des équipes de France féminine et masculine contre la Serbie à la LDLC Arena de Décines.

Un moment historique. Le célèbre numéro 9 de Tony Parker (41) va être retiré en équipe de France, le 12 juillet prochain, lors d’une soirée exceptionnelle organisée pour l’occasion. Il s’agira d’une grande première en équipe de France de basket. La cérémonie se tiendra sur le parquet de la LDLC Arena de Décines en marge des matchs des équipes de France féminine et masculine contre la Serbie, à tout juste deux semaines du début des JO 2024 à Paris (26 juillet-11 août).

Une soirée exceptionnelle et déjà historique





La double confrontation France-Serbie, le retrait du numéro de Tony Parker et même une surprise pour le show final





La billetterie est ouverte

Cet hommage hautement symbolique a pour but d’honorer la carrière de l’ancien meneur de jeu sous le maillot tricolore. De ses débuts en Bleu en novembre 2000 jusqu’à la fin de sa carrière internationale, «TP» a disputé 181 matchs (dixième joueur le plus capé) et inscrit 2.741 points (quatrième meilleur marqueur de l’histoire des Bleus). Et avec l’équipe de France, son palmarès est riche de quatre médailles décrochées à l’Euro avec le bronze en 2005 et 2015, l’argent en 2011 et surtout l’or en 2013, seul titre masculin du basket français.

Tony Parker s’était retiré de l’équipe de France à l’issue de l’élimination des Bleus contre en quart de finale des JO 2016 à Rio (92-67) avant de raccrocher définitivement à l’issue d’une saison à Charlotte en NBA, où il a conquis quatre de champion avec les Spurs de San Antonio (2003, 2005, 2007, 2014). Ce qui lui a valu d’être intronisé au Hall of Fame NBA et de déjà voir son maillot être retiré par la franchise texane en novembre 2019. Un peu plus de quatre ans plus tard, Tony Parker, propriétaire de l'ASVEL, va revivre les mêmes émotions avec l’équipe de France cette fois.