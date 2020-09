Tour de France 2020 : Bennett remporte la 10e étape, Roglic toujours en jaune

Sam Bennett a décroché mardi la 10e étape du Tour de France reliant l'île d'Oléron à l'île de Ré. Primoz Roglic conserve le maillot jaune de leader.

Au lendemain de la journée de repos, le peloton s'est offert une étape «carte postale» entre les deux îles. Et c'est l'Irlandais de la formation Deceuninck Quick Step qui s'est imposé au sprint lors de l'arrivée inédite à Saint-Martin-de-Ré et s'est offert sa toute première victoire sur la Grande Boucle.

Le coéquipier de Julian Alaphilippe, parfaitement mis sur orbite par Michael Morkov, a devancé Caleb Ewan d’une demi-roue. Grâce à ce succès, Sam Bennett (29 ans), champion d'Irlande, entre dans le cercle fermé des cyclistes ayant gagné sur les 3 grands Tours (Tour de France, Giro, Vuelta) mais surtout, il chipe le maillot vert à Peter Sagan (3e de l'étape). «C'était son objectif de remporter une étape, a confié Alaphilippe. Il essaie depuis le début du Tour. On a fait un beau travail d'équipe. J'ai cassé ma roue mais je suis content d'avoir pu donner un coup de main.»

Le top 10 de cette 10e étape. Sam Bennett a désormais gagné sur les 3 Grands Tours, 2e étape de la Deceuninck Quick Step sur ce Tour de France. Coquard a bien fait le sprint, 7e. VivIani 4e et Greipel 6e. #TDF2020 pic.twitter.com/vYRU1vphTy — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 8, 2020

Pour le reste, si la hiérarchie reste inchangée – Primoz Roglic conserve son maillot jaune –, les coureurs, qui ont été rassurés par les tests négatifs du Covid-19 de l’ensemble du peloton (à la différence du directeur du Tour de France Christian Prudhomme, positif) sont apparus très nerveux lors de cette étape reliant les deux grandes îles de Charente-Maritime. A cause des risques de cassures et les nombreuses bordures, le peloton n’a pas été à la fête. Plusieurs chutes se sont d’ailleurs produites. Guillaume Martin (3e du classement général) et le Slovène Tadej Pogacar ont notamment chuté mais sans gravité.

Mercredi, la 11e étape entre Châtelaillon-Plage et Poitiers (167,5 km) sera également propice aux sprinteurs avant deux journées dans le Massif central.