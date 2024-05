Giro 2024 : Benjamin Thomas s’offre la 5e étape, première victoire française

Ce mardi, en s’imposant sur la cinquième étape du Giro, Benjamin Thomas a signé la première victoire française sur le Tour d’Italie 2024. Avec cet exploit, il offre le premier succès de la saison à Cofidis.

Il l’a fait. Il aura fallu attendre la cinquième étape du Giro pour voir une première victoire française dans ce Tour d’Italie 2024. Et c’est Benjamin Thomas, médaillé de bronze de la course à l'américaine lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et quintuple champion du monde de cyclisme sur piste, qui a décroché ce mercredi le premier succès tricolore de ce Giro. En étant le plus fort lors de cette étape longue de 178 kilomètres, pourtant promise aux équipes de sprinteurs, le Français de 28 ans a surpris tout le monde et a offert à Cofidis, son équipe, sa première victoire de la saison.

En revanche, aucun gros changement n’est à signaler dans le classement général. Le Slovène Tadej Pogacar, leader du Giro depuis sa victoire lors de la deuxième étape, reste en tête du Tour d’Italie.

Chute de Christophe Laporte

Parti dans une ultime échappée à 50 km de l'arrivée, Benjamin Thomas a dominé au sprint le Danois Michael Valgren et l'Italien Andrea Pietrobon. Pour décrocher son succès, le Français de 28 ans a tout de même dû revenir sur Pietrobon, qui avait surpris ses compagnons d'échappée peu avant le dernier kilomètre.

«C'était comme une longue poursuite par équipes, on était à plus de 60 km/h. C'était compliqué dans le final, on a commencé à y croire à 10 km de l'arrivée. Quand Pietrobon est parti, je n'ai pas voulu partir tout de suite à sa poursuite. Je connaissais le final, j'étais déjà passé ici à l'entraînement», a expliqué le Français qui vit et s'entraîne en Italie.

Cependant, si la France est à la fête avec cette victoire tricolore, il faut tout de même souligner la chute du champion d’Europe français Christophe Laporte. Alors qu’il s’approchait du premier sprint intermédiaire de cette étape qui reliait Gênes à Lucques, le sprinteur tricolore s’est fait surprendre par un trou avant de perdre le contrôle de son vélo. Malgré le cuissard et le maillot déchirés, Christophe Laporte est reparti.

Mais ce mercredi n’était pas en faveur des Français puisque Adrien Petit, de l’équipe Intermarché-Wanty, a fini par abandonner. Alors qu’il ne se sentait pas très bien, le coureur tricolore a préféré rentrer chez lui afin de se reposer. C’est le premier abandon français du Giro 2024.