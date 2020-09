Tour de France 2020 : Guillaume Martin, le Français que l'on n'attendait pas

Si les suiveurs du cyclisme le connaissaient déjà, Guillaume Martin, actuel 3e du Tour de France, s’est véritablement fait connaître auprès du grand public lors de la première semaine.

L’homme aux deux prénoms s’est fait un nom. Alors que Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot ont, chacun à leur manière, animé ce début de la Grande Boucle et sont les deux coureurs tricolores en verve ces deux dernières années, cette saison, c’est le cycliste de la formation Cofidis qui se retrouve en embuscade pour la bataille du podium derrière Primoz Roglic, Egan Bernal.

Pas mal mais pas forcément étonnant pour celui qui ne cesse de monter en puissance ces dernières années. Guillaume Martin, arrivé l’été dernier dans l’équipe sponsorisée par l’établissement de crédit, avait terminé 3e du Critérium du Dauphiné, la répétition générale du Tour de France. En 2019, il s’était quelque peu montré en terminant 12e du classement général alors qu’il portait les couleurs de Wanty-Groupe Gobert.

3ème du #Dauphiné, et 3ème du classement général du #TDF2020 au moment d'aborder les Pyrénées, @GuilmMartin montre qu'il faudra compter sur lui pour le classement général.





Découvrez le portrait en Français du leader de l'équipe @TeamCOFIDIS. #TDFunited pic.twitter.com/1n2unKTtt1 — Tour de France™ (@LeTour) September 5, 2020

A 27 ans, le natif de Paris, qui a grandi dans l’Orne, peut donc enfin voir ses performances sportives être mises en avant au lieu de son parcours. Titulaire d’un master en philosophie, Guillaume Martin est, il est vrai, une personne assez atypique dans le peloton. Auteur du livre «Socrate à vélo : Le Tour de France des philosophes», il a également écrit la pièce de théâtre «Platon vs Platoche».

«C’est mon 4e Tour de France (23e en 2017, 21e en 2018, 12e en 2019), on parle de moins en moins de philosophie et de plus en plus de vélo, a-t-il confié dans des propos relayés par Le Figaro.fr. Je suis avant tout un coureur très heureux de cette situation. Je suis content qu’en tant que coureur on me juge sur mes performances et pas sur ma double casquette, ce que je réclamais.»

Le grimpeur normand espère désormais poursuivre sur cette lancée et pourquoi pas s’offrir une première victoire d’étape, ce qui serait d’ailleurs la première pour Cofidis depuis… 2008 et un succès de Sylvain Chavanel.