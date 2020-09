Equipe de France : Anthony Martial a pris rendez-vous

Anthony Martial n’a pas manqué son retour en équipe de France lors de cette trêve internationale. Très en jambes contre la Suède et la Croatie, il repart avec l’assurance d’avoir marqué des points.

De retour en Bleus après plus de deux ans, l’attaquant de Manchester United est sûrement celui qui a marqué le plus de points lors de ce rassemblement. A 24 ans, l’ancien lyonnais et monégasque a confirmé qu’il avait passé un cap cette saison confirmant sa grande forme en club. Une bonne nouvelle pour celui qui n’avait inscrit qu’un petit but en 18 sélections entre 2015 et 2018.

Le remplaçant à l’Euro 2016 et réserviste pour la Coupe du monde 2018 est parvenu à se refaire une santé en Angleterre ces derniers mois. Avec 23 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues et dans une saison compliquée avec la pandémie de Covid-19, le Français semble enfin avoir digéré son transfert de luxe (80 millions d'euros, dont 10 de bonus) réalisé en 2015 entre Monaco et Manchester United alors qu’il ne comptait que 70 matchs en pro.

Auteur d’une très belle entrée en Suède (0-1) samedi - il avait obtenu un penalty manqué par Antoine Griezmann -, Anthony Martial a été le dynamiteur d’une attaque qui a eu du mal à se porter vers l’avant en l’absence Kylian Mbappé. Sur le premier tricolore, c’est lui qui a déclenché le mouvement menant à l’égalisation de Griezmann (43e) avant d’être à la réception d’un centre de Wissam Ben Yedder (45e+1). Malheureusement le but a été accordé (logiquement) au gardien croate contre son camp.

«Je ne vais pas dire qu’il est métamorphosé mais il a changé, a analysé le sélectionneur après la victoire contre la Croatie (4-2). En dehors du terrain aussi. C’est quelqu’un qui est capable de faire la différence, de marquer, de provoquer. A lui de continuer et ce qu’il a fait aujourd’hui prouve qu’il est sur la bonne voie.» Tout est dit.