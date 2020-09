Tour de France 2020 : Le doigt d’honneur de Wout Van Aert à Peter Sagan

L’arrivée était tendue à Poitiers. Comme attendu, la 11e étape du Tour de France a accouché, ce mercredi, d’un sprint massif, remporté par l’Australien Caleb Ewan. Mais l’emballage final a été marqué par la lutte entre Peter Sagan et Wout Van Aert, qui a failli virer à la catastrophe.

A la photo-finish, Peter Sagan s’est classé à la deuxième place. Avant d’être sanctionné par le jury des commissaires et rétrogradé à la dernière position du peloton (85e). Car le Slovaque a pris des risques inconsidérés pour se frayer un chemin. Lancé à vive allure, il a forcé le passage sur la droite de la route le long des barrières et a été jusqu’à donner un coup d’épaule à Wout Van Aert (finalement 3e).

Un comportement qui n’a pas du tout plu au Belge, qui a sûrement eu peur d’être envoyé dans le décor. Une fois la ligne passée, le vainqueur de la 7e étape a adressé un doigt d’honneur de mécontentement en direction de Sagan.

La sanction ne s'est pas faite attendre et elle n'est pas sans conséquence pour le sprinteur de la Bora. Son déclassement le prive des 30 points de sa 2e place dans la course au maillot vert et il se retrouve désormais relégué à 68 points de Sam Bennett.