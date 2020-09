Tour de France 2020 : Guillaume Martin et Romain Bardet sous la menace d’une exclusion

Guillaume Martin et Romain Bardet sont les deux meilleurs Français au classement général du Tour de France. Les Tricolores occupent respectivement la 3e et la 4e place à seulement une trentaine de secondes du leader Primoz Roglic. Mais ils pourraient se voir exclus de la Grande Boucle.

La menace plane depuis mardi matin et la révélation des résultats des tests PCR, destinés à détecter le Covid-19, effectués entre dimanche et lundi. Martin et Bardet comme l’ensemble des coureurs du peloton ont été testés négatifs. Ils ont tous pu prendre le départ de la 10e étape et poursuivre leur route. «Aucun coureur n’a été testé positif au Covid-19 ni considéré comme cas contact nécessitant une mise en quarantaine», ont indiqué les organisateurs.

Mais ce n’est pas le cas parmi les membres de l’encadrement de leur équipe. Une personne de la formation Cofidis et une autre d’AG2R La Mondiale se sont révélées positives et ont été contraintes de quitter la «bulle course», faisant naître la menace d’une exclusion. Car si un deuxième cas venait à être décelé dans les sept jours, leur équipe serait directement mise hors course.

Le protocole sanitaire décidé par les autorités avant le départ du Tour, le 29 août à Nice, est très clair à ce sujet. Si une équipe présente deux cas dans son effectif, coureurs et staff compris, elle est immédiatement exclue. Une telle issue serait cruelle pour Guillaume Martin et Romain Bardet, qui verraient leur rêve de podium sur les Champs-Elysées, voire plus, s’évaporer.

Mais ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Le vainqueur sortant Egan Bernal (Ineos) et l’ancien maillot jaune Adam Yates (Mitchelton-Scott) ont également une épée de Damoclès au-dessus de la tête.