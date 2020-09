PSG-OM : Neymar accuse encore Alvaro qui se défend d’être raciste

Quelques heures après l’affaire entre Neymar et Alvaro Gonzalez lors de PSG-OM (0-1), la tension n’est pas retombée du côté du Brésilien qui a répondu à l’Espagnol sur Twitter dans la nuit de dimanche à lundi.

Alors qu’il s’est plaint à plusieurs reprises de propos racistes à son encontre par le défenseur du club phocéen, le Parisien a confirmé ses accusations sur les réseaux sociaux. Et a même interpellé son adversaire dans la nuit.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Alvaro Gonzalez s’est en effet défendu d’être raciste en postant un texte et une photo de lui et plusieurs coéquipiers. «Il n'existe aucune place pour le racisme, a-t-il écrit sur Twitter. Carrière propre et avec beaucoup de coéquipiers et d'amis au quotidien. Il faut parfois apprendre à perdre et l'assumer sur le terrain. Incroyables trois points aujourd'hui. Allez l'OM et merci la famille.»

Neymar a répondu et a maintenu sa position. «Tu n'es pas un homme qui assume son erreur, perdre fait partie du sport. Maintenant, insulter et introduire le racisme dans nos vies, non, je ne suis pas d'accord. JE NE TE RESPECTE PAS! TU N'AS AUCUN CARACTERE! Assume ce que tu dis mon frère... Sois un HOMME! RACISTE», a-t-il sèchement répondu. L’affaire n’est pas terminée.