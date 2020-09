Tour de France 2020 : Lopez remporte la 17e étape, Roglic conforte son maillot jaune

En solitaire, Miguel Angel Lopez a remporté la 17e étape au sommet du Col de la Loze. Le Colombien a devancé, ce mercredi, Primoz Roglic, qui a conforté son maillot jaune de leader à quelques jours de l'arrivée à Paris.

Cette arrivée inédite a plus de 2 300 mètres d’altitude promettait de faire des dégâts et le ménage parmi les candidats à la victoire finale. Et elle a parfaitement rempli son rôle tout au long de son ascension longue de 21,5 kilomètres. Sur des pentes vertigineuses, Lopez, sorti à 3 kilomètres de l'arrivée, a été le plus costaud pour enlever son premier succès d’étape sur la Grande Boucle sous les yeux d'Emmanuel Macron qui a assisté au spectacle depuis l'une des voitures de la direction de course.

Et grâce à ce succès de prestige, le coureur Astana a grimpé sur la 3e marche du podium de classement général, alors qu’il ne reste plus que quatre étapes avant l’arrivée sur les Champs-Élysées. «Je suis très content de cette victoire qui est la plus belle de ma carrière. Et je serais ravi de pouvoir monter sur le podium à Paris», a confié celui qui est surnommé «Superman» dans son pays.

Mais la meilleure opération a été réalisée par Primoz Roglic. Dans son duel avec Tadej Pogacar, le Slovène a confirmé sa domination en parvenant à distancer dans le final son compatriote pour porter son avance à 57 secondes. Un écart qui le rapproche encore un peu plus de son deuxième sacre dans un Grand Tour après la Vuelta l'année dernière.

De son côté, Pogacar, déjà porteur du maillot blanc de meilleur jeune, a pu se consoler en endossant le maillot à pois de meilleur grimpeur, qui a quitté les épaules du Français Benoit Cosnefroy. Mais malgré son retard au général, Pogacar n’a pas l’intention de baisser les bras. «Ce n’est pas encore fini, a-t-il martelé. Demain (jeudi), il y a une étape redoutable. Et un contre-la-montre samedi. Tout peut encore arriver. Et je vais faire de mon mieux.»

Et ça commencera avec la 18e étape entre Méribel et la Roche-sur-Foron qui réservent cinq difficultés dont Le Cormet de Roselend (1ère catégorie), les cols des Saisies (2e catégorie) et des Aravis (1ère catégorie) et la montée du Plateau des Glières, dernière ascension classée hors catégorie de ce Tour. De quoi offrir une dernière (et belle ?) explication.