Tadej Pogacar remporte le Tour de France 2020, Sam Bennett l'ultime étape

Quel cadeau ! A la veille de son anniversaire, Tadej Pogacar a remporté le Tour de France 2020 pour sa première participation. Sam Bennett s'est imposé lors de la dernière étape sur les Champs-Elysées de Paris.

Le triomphe surprise du jeune slovène a donc bel et bien eu lieu. Le coureur de la formation UAE-Emirates, qui s'est emparé du maillot jaune de leader lors de l'unique contre-la-montre samedi au sommet de La Planche des Belles Filles, au profit de son compatriote Primoz Roglic, a pu laisser exploser sa joie et ses larmes.

«Me trouver ici à Paris sur la première marche de ce podium, jamais je n'y aurais cru, a-t-il confié. Ces trois semaines ont été une aventure inimaginable. Trois semaines absolument mémorables sur les routes françaises. Avec un public lui aussi incroyable qui n'a cessé de m'encourager. Je n'arrive pas à trouver les mots pour décrire mes sentiments.»

A 21 ans et à la veille de son anniversaire, Tadej Pogacar, succède au palmarès à un autre jeune coureur, le Colombien Egan Bernal, qui avait remporté le Tour à 22 ans, entre donc dans l'histoire en devenant le premier Slovène à remporter la Grande boucle et surtout le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904.

Et ce n’est étonnant pour ce prodige, natif de Komenda et fils d'un dessinateur industriel et d'une professeure de français, qui a remporté trois étapes dans ce Tour de France, qui est loin d’être un étranger dans le peloton. Troisième du Tour d’Espagne 2019, remporté par Roglic cette fois, il avait décroché le Tour de l’Algarve et le Tour de Californie la même année.

Le joyau slovène, qui a mis fin à 7 ans de triomphe de la formation Ineos, a même réussi un autre incroyable exploit en remportant trois maillots : le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot blanc. Une première depuis l'exploit réalisé en 1972 par la légende belge, Eddy Merckx.