Tour de France : Qui sont les plus jeunes vainqueurs ?

Un joli cadeau d’anniversaire. Tadej Pogacar fêtera, ce lundi, ses 22 ans. Et quelques heures avant de souffler ses bougies, le coureur slovène devrait monter sur la plus haute marche du podium du Tour de France et devenir le deuxième plus jeune vainqueur de l’épreuve, à l’occasion de l’arrivée de la Grande Boucle, ce dimanche, sur les Champs-Élysées.

Au palmarès, il est devancé seulement par le Français Henri Cornet qui avait bénéficié d’un incroyable concours de circonstances en 1904. Cinquième au classement général de la 2e édition, il avait profité du déclassement quelques mois plus tard des quatre premiers en raison de divers incidents pour être déclaré vainqueur, au détriment de Maurice Garin, à même pas 20 ans (19 ans et 352 jours).

Pogacar a néanmoins fait mieux que le Luxembourgeois François Faber, lauréat en 1909 à 22 ans et 187 jours. Et Faber est plus jeune de neuf jours que le Colombien Egan Bernal, qui s’est imposé sur la Grande Boucle l’an dernier et désormais 4e plus jeune vainqueur de l’histoire de la plus belle course du monde (22 ans et 196 jours). Le Tricolore Octave Lapize, qui avait triomphé en 1910 à 22 ans et 280 jours, complète le top 5.

Derrière Lapize, l’Italien Felice Gimondi était lui aussi plus vieux de 9 jours (22 ans et 289 jours) lors de son succès en 1965, et devance de seulement trois jours le Belge Philippe Thys, âgé de 22 ans et 292 jours en 1913. Enfin, lors de sa première victoire en 1983, Laurent Fignon avait 22 ans et 346 jours, soit six jours de moins que le Belge Romain Maes, lauréat en 1935 (22 ans et 352 jours).

Les plus jeunes vainqueurs du Tour de France

Henri Cornet : 19 ans et 352 jours en 1904



Tadej Pogacar : 21 ans et 363 jours en 2020



François Faber : 22 ans et 187 jours en 1909



Egan Bernal : 22 ans et 196 jours en 2019



Octave Lapize : 22 ans et 280 jours en 1910



Felice Gimondi : 22 ans et 289 jours en 1965



Philippe Thys : 22 ans et 292 jours en 1913



Laurent Fignon : 22 ans et 346 jours en 1983



Romain Maes : 22 ans et 352 jours en 1935