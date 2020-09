Estelle Yoka-Mossely : «combattre au côté de Tony, ça motive»

Estelle Yoka-Mossely est de retour sur les rings. Elle affronte vendredi à Paris La Défense Arena Aurélie Froment et ce quelques mois seulement après la naissance de son 2e garçon.

Âgée de 28 ans, la détentrice de la ceinture mondiale IBO des poids légers et championne olympique 2016 est heureuse de retrouver les combats et de pouvoir combattre lors de la même soirée que son mari, Tony Yoka qui sera opposé à Johann Duhaupas.

Comment te sens-tu après le confinement, l’accouchement et la reprise ?

Je me sens bien, j’ai bien profité de ma grossesse pendant le confinement. On a pu passer de bons moments en famille qui font un bien fou. L’accouchement (elle a donné naissance à Mogamed le 7 mai) s’est lui très bien passé également et j’ai repris l’entraînement ensuite six semaines après.

Est-ce un retour trop rapide quatre mois après votre accouchement ?

Beaucoup diront ça mais tout s’est bien passé grâce à mon entourage et aux docteurs qui me suivent. Cela m’a permis de bien me concentrer pour atteindre mon objectif. Perdre le poids qu’il fallait et ne pas faire n’importe quoi. J’étais motivée par l’envie de revenir. Et puis, j’avais pu continuer les exercices physiques pendant les sept premiers mois de grossesse, ça m’a pas mal aidé.

Se retrouver avec Tony Yoka lors d’une même soirée, ça rappelle des souvenirs ?

Oui forcément, ça va nous rappeler les Jeux olympiques de Rio. Et ce sera la première fois que nous allons passer une soirée boxe ensemble. Combattre à ses côtés, c’est quelque chose qui m’a motivé. C’est lui qui a aussi eu l’idée de me faire combattre le même jour que lui.

Vous allez être opposé à une véritable cogneuse avec Aurélie Froment…

Je n’ai jamais boxé contre elle. Je n’ai pas pris la plus facile pour un combat de reprise mais c’est aussi motivant. Ca me permettra de bien me relancer avant une défense de ceinture mondiale que j’aimerai bien avoir en fin d’année si tout se passe bien.