Ryan Garcia testé positif deux fois : que risque le boxeur ?

Le boxeur américain Ryan Garcia, vainqueur de son compatriote Devin Haney le 20 avril dernier, aurait été contrôlé positif à l'ostarine la veille et le jour du combat, selon ESPN. Il risque une très lourde suspension.

A en croire ESPN, Ryan Garcia a été contrôlé positif à l'ostarine, un agent anabolisant, le 19 puis le 20 avril, jour de son combat victorieux à New York contre son compatriote Devin Haney. La chaîne américaine a indiqué avoir eu accès à une lettre de l'association anti-dopage volontaire (Vada), une organisation indépendante qui organise des contrôles antidopage dans le milieu des arts martiaux, présentant le détail des contrôles. De son côté, le boxeur nie les accusations.

Fake news like if I was Donald trump pic.twitter.com/PVg5EW7yLd — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 2, 2024

«Put*** de ‘fake news’, ne croyez pas ces connards», a lâché l’Américain âgé de 25 ans sur son compte X, suivi par une série de publications injurieuses et complotistes. «Qu'est-ce que je peux dire? Pourquoi ne m'ont-ils pas signalé cela avant le combat puisque j'ai été testé avant (...) Je n'ai jamais pris de stéroïdes de ma vie, je ne saurais même pas où en trouver.»

le combat annulé ?

Ryan Garcia dispose de 10 jours pour demander un test sur ses échantillons B. Pour le moment, aucune information concernant d’éventuelles sanctions n'a été divulguée, mais il pourrait être suspendu un ou deux ans si le contrôle positif était confirmé. Il écoperait également d’une lourde amende.

Et concernant le combat contre Devin Haney, il pourrait être reclassé en «no-contest», ce qui veut dire annulé tout simplement.

«C’est malheureux de constater que Ryan a triché, manquant ainsi de respect aux fans et à la boxe en étant testé positif pas une mais deux fois, a de son côté réagi Haney sur ESPN. Ryan doit des excuses aux fans, et d’après son récent tweet, il semble toujours considérer cela comme une blague. Nous risquons nos vies pour divertir les gens et gagner notre vie. La boxe n’est pas un jeu.»

Ryan Garcia avait déjà tristement marqué les esprits avant le combat contre Devin Haney, puisqu’il avait raté la pesée avec 1,2 kilos en plus sur la balance pour ce combat, qui devait se jouer pour la ceinture WBC des poids super-légers détenue par Haney. Il s’était aussi présenté lors de la cérémonie de veille du combat avec une bouteille de bière à la main.