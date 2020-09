Racisme : Patrice Evra tacle Noël Le Graët, le «Caliméro à deux balles»

Patrice Evra a posté une vidéo sur Instagram mardi, dans laquelle il répond à Noël Le Graët, président de la FFF, qui avait déclaré qu’il n’y avait pas ou peu de racisme dans le football.

Il y a quelques jours, en pleine polémique Alvaro Gonzalez-Neymar-Hiroki Sakai sur fond de racisme et d'homophobie, le patron de la Fédération française de football avait tenu des propos qui avait suscité l’indignation. «Sur un match, il peut y avoir des écarts, avait-il estimé. Mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu.»

Et cela a heurté également Patrice Evra. L’ancien international tricolore n’a pas apprécié les propos de Noël Le Graët et l’a fait savoir dans une vidéo. «Et pourtant il (Noël Le Graët) n’est pas raciste mais tu as parlé comme si tu étais au quartier (…), a-t-il lancé. J’ai perdu tout mon respect pour toi. Je vais donner des exemples.»

Selon lui, le racisme existe bel et bien, même au niveau de l’équipe de France. «Au Château, combien de lettres racistes on reçoit ? ‘Didier (Deschamps), reprends tes singes et dégage en Afrique’. Combien de lettres comme ça ? Mais on les cache… moi j’en ai vu certaines, raconte l’ancien joueur de l’OM, Monaco et Manchester United. On reçoit même des cartons remplis de caca. Et quand le président de la République nous rend visite. On sait que l’équipe de France ne nous appartient mais appartient au peuple français. Mais il y a quand même des blacks. On a des places attribuées. A chaque fois qu’il venait ou des hommes politiques, tout changeait. Où il y avait normalement Mamadou Sakho et Bacary Sagna, on changeait et on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny.»

Après ses exemples, Evra a ensuite indiqué qu’il aimerait voir Le Graët partir et être remplacer par Arsène Wenger. «Je suis déçu, on ne va pas laisser passer ça, a-t-il confié. Mettez-nous un Arsène Wenger, pas un Caliméro à deux balles qui a perdu ses petites mèchettes sur son caillou.»