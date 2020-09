Roland-Garros 2020 : Kristina Mladenovic victime d’une erreur d’arbitrage fatale (vidéo)

Un petit tour et puis s’en va. Comme beaucoup de Tricolores, Kristina Mladenovic a été éliminée, ce mardi, dès son entrée en lice à Roland-Garros par l’Allemande Laura Siegmund (7-5, 6-3). Mais l’issue de la rencontre aurait pu être différente sans une grossière erreur d’arbitrage.

«Kiki» avait parfaitement entamé sa rencontre sur la terre battue du court central avec deux breaks en poche (5-1) et était même sur le point de conclure la première manche sur sa première balle de set avec une magnifique amortie. Sauf que l’arbitre n’a pas vu que la balle avait doublé (rebondi deux fois) dans le camp de Siegmund et a accordé le point à cette dernière pour un franchissement de filet de Mladenovic.

«L’erreur est humaine mais je ne comprends pas trop comment ça peut échapper à l’arbitre qui est sensé être concentré sur la balle», a-t-elle déploré à l'issue de la partie après avoir milité pour l'instauration de l'arbitrage vidéo. «Ça serait génial et ça éviterait des scénarios tristes comme celui qui j'ai vécu. C'est dommage qu'on en arrive à un point où on aimerait bien remplacer l'être humain par la caméra vu les erreurs que les arbitres peuvent commettre».

Derrière ce coup du sort, la double lauréate du Grand Chelem parisien en double féminin (2016, 2019) a obtenu six autres balles de set sans en transformer une seule. Une incapacité à conclure que n’a pas connu Laura Siegemund. La 66e joueuse mondiale est parvenue à faire son retard en alignant six jeux consécutifs avant d’empocher le set sur sa première occasion.

Complètement désemparée, Kristina Mladenovic a tenté de résister et d'oublier la faute d'arbitrage, mais elle a fini par craquer au milieu de la deuxième manche et prendre la porte. Une mauvaise habitude pour la Nordiste, qui a connu sa 6e élimination au 1er tour Porte d’Auteuil en douze participations.

Et cette nouvelle débâcle n’est pas sans rappeler celle connue à l’US Open quelques semaines plus tôt. Au 2e tour, elle était largement en tête au tableau d’affichage contre la Russe Varvara Gracheva (6-1, 5-1) et servait pour le gain de la rencontre. Mais après avoir vendangé quatre balles de match, elle s’était inclinée contre la 102e joueuse mondiale (1-6, 7-6, 6-0).