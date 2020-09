Flèche Wallonne : Marc Hirschi succède à Julian Alaphilippe

Médaillé de bronze, dimanche, aux championnats du monde sur route, Marc Hirschi a remporté, ce mercredi, la Flèche Wallonne et succède à Julian Alaphilippe, qui avait renoncé à s’aligner trois jours après son sacre mondial.

En l’absence du Français, double tenant du titre, et d'Alejandro Valverde, quintuple lauréat, cette édition 2020, reportée à l’automne en raison de la pandémie de coronavirus, était particulièrement ouverte. Et le Suisse a finalement été le plus costaud sur les pentes du célèbre mur de Huy pour inscrire son nom au palmarès de l’épreuve dès sa première participation en devançant le Français Benoît Cosnefroy et le Canadien Michal Woods.

Ce succès de prestige, à tout juste 22 ans, intervient après un Tour de France très convaincant. Révélation de la Grande Boucle, le champion du monde Espoirs en 2018 avait décroché une victoire d’étape et le prix de la combativité. Il s’était à nouveau distingué avec sa 3e place aux Mondiaux en Italie derrière Alaphilippe et Wout Van Aert.

